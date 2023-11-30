https://ria.ru/20231130/avariya-1912893146.html

В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления

В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления - РИА Новости, 30.11.2023

В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления

В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:30

2023-11-30T13:30

2023-11-30T13:30

происшествия

большой камень

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в социальных сетях появилась информация о серьезном затоплении в 12-квартирном доме по улице Русецкого в Большом Камне, на опубликованных жильцами видеокадрах - потоки льющейся с потолков горячей воды, в одной из квартир произошло обрушение потолка. "Установлено, что причиной коммунальной аварии стал порыв на внутридомовом участке сети, на чердаке двухэтажного дома на 12 квартир. В настоящее время проведены ремонтно-восстановительные работы, порыв устранен, теплоснабжение восстановлено. Предварительно установлено, что подтопленными оказались 8 квартир", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что при сопровождении прокуратуры руководитель управляющей компании ООО "Викториал" и представитель администрации Большого Камня провели встречи с жителями пострадавших квартир. "Установлено, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в предоставлении временного жилья. По завершении оценки причиненного ущерба надзорное ведомство обеспечит защиту прав незащищенных категорий граждан в судебном порядке, а также оказание необходимой правовой помощи всем пострадавшим", - добавили в прокуратуре. Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь к административной ответственности виновных лиц управляющей компании, а также дать оценку действиям органов муниципального и государственного жилищного контроля. Позже в СУСК Приморья сообщили о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели затопленные квартиры и опросили жильцов. По результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

https://ria.ru/20220102/kipyatok-1766412791.html

большой камень

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, большой камень, приморский край