Рейтинг@Mail.ru
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/avariya-1912893146.html
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления - РИА Новости, 30.11.2023
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления
В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:30
2023-11-30T13:30
происшествия
большой камень
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101717/65/1017176577_0:456:1615:1364_1920x0_80_0_0_f9bd1237c33e7f18ea307ece5e04c055.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в социальных сетях появилась информация о серьезном затоплении в 12-квартирном доме по улице Русецкого в Большом Камне, на опубликованных жильцами видеокадрах - потоки льющейся с потолков горячей воды, в одной из квартир произошло обрушение потолка. "Установлено, что причиной коммунальной аварии стал порыв на внутридомовом участке сети, на чердаке двухэтажного дома на 12 квартир. В настоящее время проведены ремонтно-восстановительные работы, порыв устранен, теплоснабжение восстановлено. Предварительно установлено, что подтопленными оказались 8 квартир", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что при сопровождении прокуратуры руководитель управляющей компании ООО "Викториал" и представитель администрации Большого Камня провели встречи с жителями пострадавших квартир. "Установлено, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в предоставлении временного жилья. По завершении оценки причиненного ущерба надзорное ведомство обеспечит защиту прав незащищенных категорий граждан в судебном порядке, а также оказание необходимой правовой помощи всем пострадавшим", - добавили в прокуратуре. Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь к административной ответственности виновных лиц управляющей компании, а также дать оценку действиям органов муниципального и государственного жилищного контроля. Позже в СУСК Приморья сообщили о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели затопленные квартиры и опросили жильцов. По результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
https://ria.ru/20220102/kipyatok-1766412791.html
большой камень
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101717/65/1017176577_0:305:1615:1516_1920x0_80_0_0_e9e2d68e5276de837bc3cb12b0ea9d26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, большой камень, приморский край
Происшествия, Большой Камень, Приморский край
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления

Кипятком из трубы отопления затопило 8 квартир в доме в приморском Большом Камне

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМанометр системы отопления в жилом доме
Манометр системы отопления в жилом доме - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Манометр системы отопления в жилом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в социальных сетях появилась информация о серьезном затоплении в 12-квартирном доме по улице Русецкого в Большом Камне, на опубликованных жильцами видеокадрах - потоки льющейся с потолков горячей воды, в одной из квартир произошло обрушение потолка.
Затопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
18 января, 16:27
"Установлено, что причиной коммунальной аварии стал порыв на внутридомовом участке сети, на чердаке двухэтажного дома на 12 квартир. В настоящее время проведены ремонтно-восстановительные работы, порыв устранен, теплоснабжение восстановлено. Предварительно установлено, что подтопленными оказались 8 квартир", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что при сопровождении прокуратуры руководитель управляющей компании ООО "Викториал" и представитель администрации Большого Камня провели встречи с жителями пострадавших квартир.
"Установлено, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в предоставлении временного жилья. По завершении оценки причиненного ущерба надзорное ведомство обеспечит защиту прав незащищенных категорий граждан в судебном порядке, а также оказание необходимой правовой помощи всем пострадавшим", - добавили в прокуратуре.
Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь к административной ответственности виновных лиц управляющей компании, а также дать оценку действиям органов муниципального и государственного жилищного контроля.
Позже в СУСК Приморья сообщили о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели затопленные квартиры и опросили жильцов. По результатам будет принято процессуальное решение.
В Люберцах в одном из подъездов многоквартирного дома кипятком залило 11 этажей. Кадр из видео очевидца
В подъезде жилого дома в Люберцах затопило кипятком 11 этажей
2 января 2022, 11:34
 
ПроисшествияБольшой КаменьПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала