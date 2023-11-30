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В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления - РИА Новости, 30.11.2023
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления
В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:30
2023-11-30T13:30
2023-11-30T13:30
происшествия
большой камень
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в социальных сетях появилась информация о серьезном затоплении в 12-квартирном доме по улице Русецкого в Большом Камне, на опубликованных жильцами видеокадрах - потоки льющейся с потолков горячей воды, в одной из квартир произошло обрушение потолка. "Установлено, что причиной коммунальной аварии стал порыв на внутридомовом участке сети, на чердаке двухэтажного дома на 12 квартир. В настоящее время проведены ремонтно-восстановительные работы, порыв устранен, теплоснабжение восстановлено. Предварительно установлено, что подтопленными оказались 8 квартир", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что при сопровождении прокуратуры руководитель управляющей компании ООО "Викториал" и представитель администрации Большого Камня провели встречи с жителями пострадавших квартир. "Установлено, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в предоставлении временного жилья. По завершении оценки причиненного ущерба надзорное ведомство обеспечит защиту прав незащищенных категорий граждан в судебном порядке, а также оказание необходимой правовой помощи всем пострадавшим", - добавили в прокуратуре. Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь к административной ответственности виновных лиц управляющей компании, а также дать оценку действиям органов муниципального и государственного жилищного контроля. Позже в СУСК Приморья сообщили о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели затопленные квартиры и опросили жильцов. По результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
https://ria.ru/20220102/kipyatok-1766412791.html
большой камень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большой камень, приморский край
Происшествия, Большой Камень, Приморский край
В Приморье восемь квартир затопило кипятком из трубы отопления
Кипятком из трубы отопления затопило 8 квартир в доме в приморском Большом Камне
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости.
В Большом Камне ночной порыв трубы отопления на чердаке дома привел к затоплению горячей водой восьми квартир, сообщает прокуратура
Приморья.
Ранее в социальных сетях появилась информация о серьезном затоплении в 12-квартирном доме по улице Русецкого в Большом Камне
, на опубликованных жильцами видеокадрах - потоки льющейся с потолков горячей воды, в одной из квартир произошло обрушение потолка.
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"Установлено, что причиной коммунальной аварии стал порыв на внутридомовом участке сети, на чердаке двухэтажного дома на 12 квартир. В настоящее время проведены ремонтно-восстановительные работы, порыв устранен, теплоснабжение восстановлено. Предварительно установлено, что подтопленными оказались 8 квартир", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что при сопровождении прокуратуры руководитель управляющей компании ООО "Викториал" и представитель администрации Большого Камня провели встречи с жителями пострадавших квартир.
"Установлено, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в предоставлении временного жилья. По завершении оценки причиненного ущерба надзорное ведомство обеспечит защиту прав незащищенных категорий граждан в судебном порядке, а также оказание необходимой правовой помощи всем пострадавшим", - добавили в прокуратуре.
Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь к административной ответственности виновных лиц управляющей компании, а также дать оценку действиям органов муниципального и государственного жилищного контроля.
Позже в СУСК Приморья сообщили о проведении доследственной проверки
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели затопленные квартиры и опросили жильцов. По результатам будет принято процессуальное решение.
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