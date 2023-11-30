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В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании - РИА Новости, 30.11.2023
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12:01 30.11.2023 (обновлено: 12:15 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/armeniya-1912856748.html
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании - РИА Новости, 30.11.2023
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о военном сотрудничестве Армении и Великобритании, подчеркнул, что Армения - это суверенная страна, которая РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:01
2023-11-30T12:15
армения
великобритания
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о военном сотрудничестве Армении и Великобритании, подчеркнул, что Армения - это суверенная страна, которая развивает отношения с теми, с кем считает нужным, Россия же будет продолжать развивать с ней союзнические отношения.Ранее в пресс-службе армянского оборонного ведомства сообщили, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических консультаций в Лондоне."Армения - суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразными. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная (страна - ред.), это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к соглашению двух стран.Отмечается, что армянскую делегацию на консультациях возглавлял начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны республики Левон Айвазян. В совещании участвовал также посол страны в Великобритании Варужан Нерсесян. На встрече обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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армения, великобритания, россия, в мире, дмитрий песков
Армения, Великобритания, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании

Песков: Армения — суверенная страна и развивает отношения с кем считает нужным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о военном сотрудничестве Армении и Великобритании, подчеркнул, что Армения - это суверенная страна, которая развивает отношения с теми, с кем считает нужным, Россия же будет продолжать развивать с ней союзнические отношения.
Ранее в пресс-службе армянского оборонного ведомства сообщили, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических консультаций в Лондоне.
«
"Армения - суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразными. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная (страна - ред.), это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к соглашению двух стран.
Отмечается, что армянскую делегацию на консультациях возглавлял начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны республики Левон Айвазян. В совещании участвовал также посол страны в Великобритании Варужан Нерсесян. На встрече обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
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АрменияВеликобританияРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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