https://ria.ru/20231130/amerika-1913016386.html

Конгрессвумен отвергла план спикера палаты представителей о помощи Киеву

Конгрессвумен отвергла план спикера палаты представителей о помощи Киеву - РИА Новости, 30.11.2023

Конгрессвумен отвергла план спикера палаты представителей о помощи Киеву

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отвергла план новоизбранного спикера палаты представителей Майка Джонсона по финансированию Киева, увязанный РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:16

2023-11-30T20:16

2023-11-30T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

майк джонсон

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отвергла план новоизбранного спикера палаты представителей Майка Джонсона по финансированию Киева, увязанный с ужесточением пограничной политики Штатов. Ранее газета Politico писала, что спикер Майк Джонсон настаивает на поддержке законопроекта по усилению защиты американской границы при рассмотрении сенатом вопроса о выделении дополнительной помощи Украине. Сам Джонсон ранее назвал помощь Украине приоритетом для американских законодателей, но увязал выделение на это дополнительных средств с ужесточением пограничной политики США. Грин в соцсети Х написала, что не согласна с планом Джонсона. Она отметила, что боевые действия на Украине "не поддерживают большинство американцев". "Украина не является 51-м штатом и членом НАТО. Хватит финансировать Украину", - добавила конгрессвумен. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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в мире, украина, майк джонсон, сша, нато, марджори тейлор грин