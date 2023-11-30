https://ria.ru/20231130/aktivy-1912923667.html

ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку

ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку - РИА Новости, 30.11.2023

ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку

Резиденты выкупают у уходящих из России иностранцев крупные активы равными частями в рассрочку, приобретая валюту для этого постепенно, что позволяет сгладить... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:01

2023-11-30T15:01

2023-11-30T15:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденты выкупают у уходящих из России иностранцев крупные активы равными частями в рассрочку, приобретая валюту для этого постепенно, что позволяет сгладить возможное влияние от таких сделок на внутренний валютный рынок, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.ЦБ указывает, что иностранные инвесторы, подверженные давлению со стороны правительств своих стран, продолжают выходить из российских активов, "однако объемы соответствующих сделок в масштабах экономики невелики". При этом риски, связанные с выходом зарубежных игроков из российских активов, снижаются благодаря совместной работе ЦБ и правительства, отметил регулятор."Во-первых, снижено потенциальное негативное воздействие совершаемых сделок на валютный рынок. Расчеты по крупным сделкам, одобряемым подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляются в рассрочку, равными платежами, а необходимая для расчетов иностранная валюта приобретается равномерно (примерный график фиксируется в решении)", - говорится в сообщении.Во-вторых, совершенствуются подходы к рассмотрению подкомиссией таких сделок, продолжил ЦБ. Значительное внимание уделяется планам развития бизнеса новыми собственниками, которые принимают на себя обязательства по достижению ключевых показателей эффективности для приобретаемого бизнеса. Это способствует долгосрочному развитию приобретаемых предприятий, сохранению рабочих мест, технологического и производственного потенциала компаний."В-третьих, риски, связанные с повышением долговой нагрузки покупателей и приобретаемых компаний в связи с финансированием сделок по покупке активов у иностранных инвесторов за счет кредитов в российских банках, на данный момент оцениваются как умеренные. Таким кредитам банки присваивают преимущественно I – II категории качества", - говорится в сообщении.Однако из-за неопределенности перспектив развития бизнеса после смены собственника соответствующие риски со временем могут повышаться, отметил ЦБ, в связи с чем Банк России продолжит их мониторинг.

https://ria.ru/20231110/elita-1908586167.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)