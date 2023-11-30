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ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку - РИА Новости, 30.11.2023
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15:01 30.11.2023 (обновлено: 15:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/aktivy-1912923667.html
ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку
ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку - РИА Новости, 30.11.2023
ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку
Резиденты выкупают у уходящих из России иностранцев крупные активы равными частями в рассрочку, приобретая валюту для этого постепенно, что позволяет сгладить... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:01
2023-11-30T15:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденты выкупают у уходящих из России иностранцев крупные активы равными частями в рассрочку, приобретая валюту для этого постепенно, что позволяет сгладить возможное влияние от таких сделок на внутренний валютный рынок, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.ЦБ указывает, что иностранные инвесторы, подверженные давлению со стороны правительств своих стран, продолжают выходить из российских активов, "однако объемы соответствующих сделок в масштабах экономики невелики". При этом риски, связанные с выходом зарубежных игроков из российских активов, снижаются благодаря совместной работе ЦБ и правительства, отметил регулятор."Во-первых, снижено потенциальное негативное воздействие совершаемых сделок на валютный рынок. Расчеты по крупным сделкам, одобряемым подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляются в рассрочку, равными платежами, а необходимая для расчетов иностранная валюта приобретается равномерно (примерный график фиксируется в решении)", - говорится в сообщении.Во-вторых, совершенствуются подходы к рассмотрению подкомиссией таких сделок, продолжил ЦБ. Значительное внимание уделяется планам развития бизнеса новыми собственниками, которые принимают на себя обязательства по достижению ключевых показателей эффективности для приобретаемого бизнеса. Это способствует долгосрочному развитию приобретаемых предприятий, сохранению рабочих мест, технологического и производственного потенциала компаний."В-третьих, риски, связанные с повышением долговой нагрузки покупателей и приобретаемых компаний в связи с финансированием сделок по покупке активов у иностранных инвесторов за счет кредитов в российских банках, на данный момент оцениваются как умеренные. Таким кредитам банки присваивают преимущественно I – II категории качества", - говорится в сообщении.Однако из-за неопределенности перспектив развития бизнеса после смены собственника соответствующие риски со временем могут повышаться, отметил ЦБ, в связи с чем Банк России продолжит их мониторинг.
https://ria.ru/20231110/elita-1908586167.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: резиденты выкупают активы у уходящих из России иностранцев в рассрочку

ЦБ: резиденты выкупают крупные активы у уходящих из РФ иностранцев в рассрочку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденты выкупают у уходящих из России иностранцев крупные активы равными частями в рассрочку, приобретая валюту для этого постепенно, что позволяет сгладить возможное влияние от таких сделок на внутренний валютный рынок, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
ЦБ указывает, что иностранные инвесторы, подверженные давлению со стороны правительств своих стран, продолжают выходить из российских активов, "однако объемы соответствующих сделок в масштабах экономики невелики". При этом риски, связанные с выходом зарубежных игроков из российских активов, снижаются благодаря совместной работе ЦБ и правительства, отметил регулятор.
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"Во-первых, снижено потенциальное негативное воздействие совершаемых сделок на валютный рынок. Расчеты по крупным сделкам, одобряемым подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляются в рассрочку, равными платежами, а необходимая для расчетов иностранная валюта приобретается равномерно (примерный график фиксируется в решении)", - говорится в сообщении.
Во-вторых, совершенствуются подходы к рассмотрению подкомиссией таких сделок, продолжил ЦБ. Значительное внимание уделяется планам развития бизнеса новыми собственниками, которые принимают на себя обязательства по достижению ключевых показателей эффективности для приобретаемого бизнеса. Это способствует долгосрочному развитию приобретаемых предприятий, сохранению рабочих мест, технологического и производственного потенциала компаний.
"В-третьих, риски, связанные с повышением долговой нагрузки покупателей и приобретаемых компаний в связи с финансированием сделок по покупке активов у иностранных инвесторов за счет кредитов в российских банках, на данный момент оцениваются как умеренные. Таким кредитам банки присваивают преимущественно I – II категории качества", - говорится в сообщении.
Однако из-за неопределенности перспектив развития бизнеса после смены собственника соответствующие риски со временем могут повышаться, отметил ЦБ, в связи с чем Банк России продолжит их мониторинг.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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