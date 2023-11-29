https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html

Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении

Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении - РИА Новости, 29.11.2023

Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, спрогнозировал... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:47

2023-11-29T10:47

2023-11-29T10:47

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, спрогнозировал подземные толчки силой 7,4 балла на востоке страны. Его слова приводит газета Cumhuriyet."Я скажу это здесь впервые. Тунджели (провинция на востоке Турции) находится под угрозой. Потому что между Эрзинджаном и Карлыовой проходит разлом Йедису. Если на этом разломе произойдет землетрясение, оно может достигнуть 7,4 балла. Он находится недалеко от Тунджели. Он также окружен активным разломом с Запада", - сказал Гёрюр. Сейсмолог спрогнозировал афтершоки в районе Восточной Анатолии. "Очень важный участок от Малатьи до Хатая разорвался. В долгосрочной перспективе сильных землетрясений катастрофического характера не произойдет, но есть несколько грабенообразных разломов. Но это медленные разломы из-за их возраста. Мы не ожидаем сильного землетрясения в течение 500 лет. Потребуется 500 лет, чтобы движение Восточно-Анатолийского разлома привело к землетрясениям силой 7 баллов и выше. Неразрушенные участки разлома, о которых я упоминал, через некоторое время также разрушаются. Мы называем их афтершоками. Мы будем ощущать землетрясения в этом регионе примерно 1-1,5 года", - сказал он. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html

https://ria.ru/20231128/zemletryasenie-1912327194.html

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