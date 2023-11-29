https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html

Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского

Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского - РИА Новости, 29.11.2023

Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский раздражает НАТО, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:37

2023-11-29T09:37

2023-11-29T09:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раздражает НАТО, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, <...> "глубинное государство" хочет избавиться от него", — отметил он.В подтверждение своих слов Филиппо привел в пример статью немецкой газеты Bild, в которой говорилось, что США и Германия хотят поставить Зеленского в такие условия, что он сам захочет пойти на переговоры с Россией. Кроме того, на Украине растет политическая и медийная критика в адрес президента, а он опасаясь за свою безопасность, увольняет людей направо и налево, считает французский политик. Он призвал Францию не быть последней в прекращении противостояния с Россией.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

украина

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сша

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато