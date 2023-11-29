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Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html
Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского
Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского - РИА Новости, 29.11.2023
Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский раздражает НАТО, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:37
2023-11-29T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раздражает НАТО, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. &quot;Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, &lt;...&gt; &quot;глубинное государство&quot; хочет избавиться от него&quot;, — отметил он.В подтверждение своих слов Филиппо привел в пример статью немецкой газеты Bild, в которой говорилось, что США и Германия хотят поставить Зеленского в такие условия, что он сам захочет пойти на переговоры с Россией. Кроме того, на Украине растет политическая и медийная критика в адрес президента, а он опасаясь за свою безопасность, увольняет людей направо и налево, считает французский политик. Он призвал Францию не быть последней в прекращении противостояния с Россией.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, НАТО
Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского

Политик Филиппо: глубинное государство хочет избавиться от Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раздражает НАТО, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«

"Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, <...> "глубинное государство" хочет избавиться от него", — отметил он.

В подтверждение своих слов Филиппо привел в пример статью немецкой газеты Bild, в которой говорилось, что США и Германия хотят поставить Зеленского в такие условия, что он сам захочет пойти на переговоры с Россией.

Кроме того, на Украине растет политическая и медийная критика в адрес президента, а он опасаясь за свою безопасность, увольняет людей направо и налево, считает французский политик.

Он призвал Францию не быть последней в прекращении противостояния с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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