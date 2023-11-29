https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912512066.html

Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года"

Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года" - РИА Новости, 29.11.2023

Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года"

Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным "мечтателем" года, следует из трансляции, представленной на сайте издания. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:08

2023-11-29T00:08

2023-11-29T02:13

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венгрия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

politico

еврокомиссия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным "мечтателем" года, следует из трансляции, представленной на сайте издания. На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по категориям "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Зеленский в рамках мероприятия назван главным "мечтателем" года. В номинации "деятели" второе место заняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Третье место - президент Франции Эммануэль Макрон, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак занял 4 место в рейтинге Politico в номинации "деятели". В категории "разрушители" второе место занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье место получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, четвертое - глава МИД Германии Анналена Бербок. В декабре 2022 году издание также выбрало Зеленского "самым влиятельным человеком Европы".

https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909807977.html

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брюссель, франция, венгрия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, politico, еврокомиссия, в мире