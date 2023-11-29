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Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года" - РИА Новости, 29.11.2023
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00:08 29.11.2023 (обновлено: 02:13 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912512066.html
Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года"
Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года" - РИА Новости, 29.11.2023
Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года"
Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным "мечтателем" года, следует из трансляции, представленной на сайте издания. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:08
2023-11-29T02:13
брюссель
франция
венгрия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
politico
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным "мечтателем" года, следует из трансляции, представленной на сайте издания. На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по категориям "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Зеленский в рамках мероприятия назван главным "мечтателем" года. В номинации "деятели" второе место заняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Третье место - президент Франции Эммануэль Макрон, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак занял 4 место в рейтинге Politico в номинации "деятели". В категории "разрушители" второе место занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье место получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, четвертое - глава МИД Германии Анналена Бербок. В декабре 2022 году издание также выбрало Зеленского "самым влиятельным человеком Европы".
https://ria.ru/20230919/vystuplenie-1897402612.html
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брюссель, франция, венгрия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, politico, еврокомиссия, в мире
Брюссель, Франция, Венгрия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Politico, Еврокомиссия, В мире
Зеленский победил в номинации Politico "Главный мечтатель года"

Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным мечтателем года

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала Владимира Зеленского главным "мечтателем" года, следует из трансляции, представленной на сайте издания.
На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по категориям "деятели", "мечтатели", и "разрушители".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
19 сентября, 21:46
Зеленский в рамках мероприятия назван главным "мечтателем" года.
В номинации "деятели" второе место заняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Третье место - президент Франции Эммануэль Макрон, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак занял 4 место в рейтинге Politico в номинации "деятели".
В категории "разрушители" второе место занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье место получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, четвертое - глава МИД Германии Анналена Бербок.
В декабре 2022 году издание также выбрало Зеленского "самым влиятельным человеком Европы".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ
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БрюссельФранцияВенгрияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронPoliticoЕврокомиссияВ мире
 
 
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