https://ria.ru/20231129/zanyatost-1912673009.html

В России зафиксировали рекордные показатели занятости

В России зафиксировали рекордные показатели занятости - РИА Новости, 29.11.2023

В России зафиксировали рекордные показатели занятости

В России по итогам III квартала побит очередной рекорд занятости, среди причин - рост обрабатывающего производства, сказал РИА Новости член бюджетного комитета... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:47

2023-11-29T15:47

2023-11-29T15:47

экономика

россия

александр шендерюк-жидков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России по итогам III квартала побит очередной рекорд занятости, среди причин - рост обрабатывающего производства, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. "По итогам III квартала Россия побила очередной рекорд занятости. Всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек и это самый высокий показатель за современную историю страны", - отметил политик. По его словам, рекордные показатели занятости перекликаются с данными о росте ВВП и обусловлены теми же факторами, "прежде всего существенным ростом обрабатывающего производства". "В целом растущая экономика стимулирует как увеличение потребности в новых рабочих местах, так и рост заработной платы", - заключил Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20230905/zanyatost-1894226804.html

россия

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экономика, россия, александр шендерюк-жидков, федеральная служба государственной статистики (росстат)