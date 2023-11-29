https://ria.ru/20231129/zanyatost-1912673009.html
В России зафиксировали рекордные показатели занятости
В России зафиксировали рекордные показатели занятости - РИА Новости, 29.11.2023
В России зафиксировали рекордные показатели занятости
В России по итогам III квартала побит очередной рекорд занятости, среди причин - рост обрабатывающего производства, сказал РИА Новости член бюджетного комитета... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:47
2023-11-29T15:47
2023-11-29T15:47
экономика
россия
александр шендерюк-жидков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России по итогам III квартала побит очередной рекорд занятости, среди причин - рост обрабатывающего производства, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. "По итогам III квартала Россия побила очередной рекорд занятости. Всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек и это самый высокий показатель за современную историю страны", - отметил политик. По его словам, рекордные показатели занятости перекликаются с данными о росте ВВП и обусловлены теми же факторами, "прежде всего существенным ростом обрабатывающего производства". "В целом растущая экономика стимулирует как увеличение потребности в новых рабочих местах, так и рост заработной платы", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20230905/zanyatost-1894226804.html
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экономика, россия, александр шендерюк-жидков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Шендерюк-Жидков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России зафиксировали рекордные показатели занятости
Сенатор Шендерюк-Жидков: в России по итогам III квартала побит рекорд занятости
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России по итогам III квартала побит очередной рекорд занятости, среди причин - рост обрабатывающего производства, сказал РИА Новости член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
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"По итогам III квартала Россия побила очередной рекорд занятости. Всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек и это самый высокий показатель за современную историю страны", - отметил политик.
По его словам, рекордные показатели занятости перекликаются с данными о росте ВВП и обусловлены теми же факторами, "прежде всего существенным ростом обрабатывающего производства".
"В целом растущая экономика стимулирует как увеличение потребности в новых рабочих местах, так и рост заработной платы", - заключил Шендерюк-Жидков.
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