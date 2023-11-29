https://ria.ru/20231129/zaluzhnyy-1912553958.html
Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным
Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 29.11.2023
Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Politico отрицает конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:19
2023-11-29T10:19
2023-11-29T10:19
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Politico отрицает конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне заочной пикировки между ними. Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Во вторник издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом. "Никогда не было ни единого случая напряженности между политическим и военным руководством", - заявил Стефанчук, назвав появляющиеся на эту тему сообщения "слухами". Он назвал сообщения о существующих разногласиях якобы "российской пропагандой".
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным
Стефанчук назвал сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным слухами
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Politico
отрицает конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне заочной пикировки между ними.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Во вторник издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
"Никогда не было ни единого случая напряженности между политическим и военным руководством", - заявил Стефанчук, назвав появляющиеся на эту тему сообщения "слухами". Он назвал сообщения о существующих разногласиях якобы "российской пропагандой".
Зеленский против Залужного: война становится открытой