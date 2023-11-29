https://ria.ru/20231129/zaluzhnyy-1912553958.html

Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным

Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 29.11.2023

Спикер Рады отрицает конфликт между Зеленским и Залужным

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Politico отрицает конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

руслан стефанчук

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Politico отрицает конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне заочной пикировки между ними. Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Во вторник издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом. "Никогда не было ни единого случая напряженности между политическим и военным руководством", - заявил Стефанчук, назвав появляющиеся на эту тему сообщения "слухами". Он назвал сообщения о существующих разногласиях якобы "российской пропагандой".

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр