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СМИ: двух освобожденных ХАМАС россиянок доставили на египетскую сторону КПП

СМИ: двух освобожденных ХАМАС россиянок доставили на египетскую сторону КПП - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: двух освобожденных ХАМАС россиянок доставили на египетскую сторону КПП

Две россиянки, освобожденные палестинским движением ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:24

2023-11-29T21:24

2023-11-29T21:36

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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Две россиянки, освобожденные палестинским движением ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило об освобождении двух российских заложников "в ответ на просьбу российского руководства".Согласно сообщению телеканала, две женщины, имеющие российское и израильское гражданства, уже прибыли на египетскую сторону КПП "Рафах".Телеканал отмечает, что еще десять израильских пленных из сектора Газа, которых планируется освободить в среду, пока не были переданы египетской стороне.Как пишут в израильских СМИ, одну из освобожденных зовут Елена Труфанова, ее сын Александр и его девушка по-прежнему находятся в заложниках в Газе.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, катар, россия, оон