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Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников - РИА Новости, 29.11.2023
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18:10 29.11.2023 (обновлено: 18:57 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/zalozhniki-1912718590.html
Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников
Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников - РИА Новости, 29.11.2023
Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников
Военное крыло палестинского движения ХАМАС освободило двух российских заложников, говорится в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:10
2023-11-29T18:57
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 29 ноя — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС освободило двух российских заложников, говорится в его Telegram-канале.&quot;Бригады &quot;Аль-Кассам&quot; освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства&quot;, — указано в сообщении.Как уточняется в Telegram-канале политбюро ХАМАС, движение освободило и передало Красному Кресту двух задержанных "в ответ на усилия президента России".О том, что двух израильтянок с российским гражданством освободят в Газе, ранее сообщил израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения Абу Марзука.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продления.За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников

Бригады "Аль-Кассам" освободили двух российских заложников в ответ на просьбу РФ

© AFP 2023Боец ХАМАС и автомобиль Красного Креста во время передачи заложников в Рафахе
Боец ХАМАС и автомобиль Красного Креста во время передачи заложников в Рафахе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023
Боец ХАМАС и автомобиль Красного Креста во время передачи заложников в Рафахе. Архивное фото
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ТУНИС, 29 ноя — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС освободило двух российских заложников, говорится в его Telegram-канале.
«

"Бригады "Аль-Кассам" освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства", — указано в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале политбюро ХАМАС, движение освободило и передало Красному Кресту двух задержанных "в ответ на усилия президента России".
О том, что двух израильтянок с российским гражданством освободят в Газе, ранее сообщил израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения Абу Марзука.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продления.
За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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