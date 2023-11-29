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Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду - РИА Новости, 29.11.2023
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:08
2023-11-29T17:08
2023-11-29T17:08
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным гражданством. Ранее израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщил, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в среду в секторе Газа помимо 10 израильских пленных, освобождение которых было согласовано. "У нас никакой информации по этому поводу нет", - сказал посол, отвечая на просьбу прокомментировать заявления представителя ХАМАС.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду
Бен Цви не знает о планах ХАМАС отпустить в среду заложников с гражданством РФ