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Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду - РИА Новости, 29.11.2023
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17:08 29.11.2023
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Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду - РИА Новости, 29.11.2023
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:08
2023-11-29T17:08
в мире
россия
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным гражданством. Ранее израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщил, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в среду в секторе Газа помимо 10 израильских пленных, освобождение которых было согласовано. "У нас никакой информации по этому поводу нет", - сказал посол, отвечая на просьбу прокомментировать заявления представителя ХАМАС.
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в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду

Бен Цви не знает о планах ХАМАС отпустить в среду заложников с гражданством РФ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосол Израиля в России Александр Бен-Цви
Посол Израиля в России Александр Бен-Цви - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол Израиля в России Александр Бен-Цви. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным гражданством.
Ранее израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщил, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в среду в секторе Газа помимо 10 израильских пленных, освобождение которых было согласовано.
"У нас никакой информации по этому поводу нет", - сказал посол, отвечая на просьбу прокомментировать заявления представителя ХАМАС.
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