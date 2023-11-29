https://ria.ru/20231129/zalozhniki-1912699169.html

Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду

Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду - РИА Новости, 29.11.2023

Посол Израиля прокомментировал планы ХАМАС отпустить россиян в среду

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:08

2023-11-29T17:08

2023-11-29T17:08

в мире

россия

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906127119_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_e37c48aae36df81ab8820f0260173df1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что у него пока нет информации о том, что в среду могут быть отпущены несколько граждан России с двойным гражданством. Ранее израильский телеканал i24 со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщил, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в среду в секторе Газа помимо 10 израильских пленных, освобождение которых было согласовано. "У нас никакой информации по этому поводу нет", - сказал посол, отвечая на просьбу прокомментировать заявления представителя ХАМАС.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году