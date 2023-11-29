https://ria.ru/20231129/zaes-1912734386.html

Постпред России в Вене рассказал об ошибке эстонского дипломата по ЗАЭС

Постпред России в Вене рассказал об ошибке эстонского дипломата по ЗАЭС - РИА Новости, 29.11.2023

Постпред России в Вене рассказал об ошибке эстонского дипломата по ЗАЭС

Постпред Эстонии, попытавшись обвинить Россию в препятствовании ежемесячной ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не смогла привести примеров... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:52

2023-11-29T18:52

2023-11-29T18:52

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в мире

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михаил ульянов (дипломат)

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запорожская область

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Постпред Эстонии, попытавшись обвинить Россию в препятствовании ежемесячной ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не смогла привести примеров неправильных действий российской стороны, заявив, что "ощущает себя в параллельной реальности", рассказал в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат рассказал, что в ходе обсуждения украинского вопроса на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ на прошлой неделе, после того, как выступили желающие члены этого директивного органа, слово, как обычно, было предоставлено странам, не входящим в Совет. "Среди прочих выступила и постпред Эстонии. Сказать ей было особенно нечего, но хотелось "отметиться" критикой в адрес России. Она, в частности, призвала нас не чинить препятствий в ходе ежемесячной ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Пришлось напомнить, что специалисты Агентства находятся на станции по нашему приглашению, и мы, естественно, всецело содействуем им в процессе ротации", - написал Ульянов. Он напомнил, что препятствия регулярно чинит украинская сторона, то перенося без объяснения причин дату ротации, то нарушая "режим тишины" вопреки взятым на себя обязательствам. Российская сторона попросила представителя Эстонии привести хоть один пример неправильных действий российской стороны. "Не ожидавшая этого женщина откровенно "вошла в ступор". Помявшись, сказала, что "ощущает себя в параллельной реальности". Примеров российских нарушений привести не смогла, но предложила зачем-то ориентироваться в этом вопросе на доклад Гендиректора МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине. Лучше бы промолчала, бедолага. Выразили ей сочувствие и пожелали побыстрее вернуться из параллельной реальности в реальность настоящую", - добавил российский дипломат. Он также отметил, что в связи с докладом послу Эстонии напомнили, что, согласно этому документу, никаких претензий к России по поводу ротации у Агентства нет. "Пожурили незадачливую оппонентку за то, что она пришла на обсуждение доклада и взяла слово, даже не удосужившись ознакомиться с этим документом. Посоветовали впредь лучше готовиться к заседаниям. Народ в зале посмеивался. Не знаю, имеет ли она какой-либо дипломатический опыт, но в данном случае посол явно "подставилась". Стремление сказать какую-то гадость о России сыграло с ней злую шутку. Ну и поделом", - заключил Ульянов.

https://ria.ru/20230831/provokatsiya-1893477102.html

https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, запорожская область, эстония, ситуация в днр и лнр, магатэ