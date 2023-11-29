https://ria.ru/20231129/yaponiya-1912695112.html

Посол Японии в России завершает свою миссию

Посол Японии в России завершает свою миссию - РИА Новости, 29.11.2023

Посол Японии в России завершает свою миссию

Посол Японии в России Тохиёса Кодзуки завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявили в среду в министерстве. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:59

2023-11-29T16:59

2023-11-29T16:59

в мире

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Японии в России Тохиёса Кодзуки завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявили в среду в министерстве. "Двадцать девятого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Юрьевич Руденко принял посла Японии в России Тохиёса Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В ведомстве добавили, что с российской стороны выражено сожаление по поводу проводимого Токио – под давлением США – курса, направленного на "слом двусторонних связей, демонтаж накопленного за последние десятилетия конструктивного фундамента сотрудничества" между странами. "Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознает пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией", - указали в МИД. Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД – своеобразного российского лобби, в 2000-х–2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Россией. Он сопровождал экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате теракта в прошлом году, во время его первого после избрания на пост главы кабмина визита в Россию в 2013 году.

https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)