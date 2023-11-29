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Посол Японии в России завершает свою миссию - РИА Новости, 29.11.2023
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16:59 29.11.2023
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Посол Японии в России завершает свою миссию
Посол Японии в России завершает свою миссию - РИА Новости, 29.11.2023
Посол Японии в России завершает свою миссию
Посол Японии в России Тохиёса Кодзуки завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявили в среду в министерстве. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:59
2023-11-29T16:59
в мире
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япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Японии в России Тохиёса Кодзуки завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявили в среду в министерстве. "Двадцать девятого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Юрьевич Руденко принял посла Японии в России Тохиёса Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В ведомстве добавили, что с российской стороны выражено сожаление по поводу проводимого Токио – под давлением США – курса, направленного на "слом двусторонних связей, демонтаж накопленного за последние десятилетия конструктивного фундамента сотрудничества" между странами. "Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознает пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией", - указали в МИД. Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД – своеобразного российского лобби, в 2000-х–2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Россией. Он сопровождал экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате теракта в прошлом году, во время его первого после избрания на пост главы кабмина визита в Россию в 2013 году.
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в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Японии в России завершает свою миссию

Посол Японии в России Кодзуки завершает миссию и возвращается в Токио

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Японии в Москве
Здание посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание посольства Японии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Японии в России Тохиёса Кодзуки завершает свою миссию, по этому случаю его принял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявили в среду в министерстве.
"Двадцать девятого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Юрьевич Руденко принял посла Японии в России Тохиёса Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В ведомстве добавили, что с российской стороны выражено сожаление по поводу проводимого Токио – под давлением США – курса, направленного на "слом двусторонних связей, демонтаж накопленного за последние десятилетия конструктивного фундамента сотрудничества" между странами. "Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознает пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией", - указали в МИД.
Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД – своеобразного российского лобби, в 2000-х–2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Россией. Он сопровождал экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате теракта в прошлом году, во время его первого после избрания на пост главы кабмина визита в Россию в 2013 году.
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