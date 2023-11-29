https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912623063.html

Николаев: Якутия осознанно сделала ставку на развитие креативных индустрий

Николаев: Якутия осознанно сделала ставку на развитие креативных индустрий - РИА Новости, 29.11.2023

Николаев: Якутия осознанно сделала ставку на развитие креативных индустрий

Несмотря на санкционное давление западных стран экономика самого крупного субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) - не только устояла, но и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:08

2023-11-29T13:08

2023-11-29T13:08

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

алексей чекунков

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Несмотря на санкционное давление западных стран экономика самого крупного субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) - не только устояла, но и добилась серьезных успехов во многих отраслях. И хотя самый значительный вклад в валовый региональный продукт региона по-прежнему дают добывающие и перерабатывающие отрасли, Второй федеральный форум "Цифровой алмаз", собравший экспертов ИТ-индустрии, подтвердил лидирующие позиции Якутии в области цифровизации. Развитие креативных индустрий в Якутии Первые успехи в развитии высоких технологий Республика Саха начала делать еще несколько лет назад. Власти региона целенаправленно продвигали проекты, направленные на поддержку креативной индустрии и ИТ-сферы. В итоге - сформирована единая инновационная экосистема, ядро которой составляют технопарк "Якутия", ИТ-парк, венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития. Кроме того, в прошлом году в Якутске открылся первый на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда". Сегодня там работают уже около 70 резидентов, которые пользуются льготным режимом территории опережающего развития. Среди их разработок – анимация и художественные фильмы, компьютерные игры и сервисные приложения для смартфонов. По поручению президента России Владимира Путина в рамках реализации мастер-планов развития крупных городов Дальнего Востока в них будут создаваться по опыту Якутии "Кварталы труда" и Арт-кластеры. Сегодня глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отмечает, что "Квартал труда" в Якутии, безусловно, оправдал себя. "Это подтверждает та работа, которую мы ведем по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина по открытию подобных центров креативных индустрий, арт-кластеров во всех крупнейших городах Дальнего Востока в рамках работы по подготовке мастер-планов. Если говорить о креативном кластере, то это не чисто якутский проект, это проект российского масштаба. Мы видим, что сюда приезжают руководители ИТ и креативных компаний таких, как "Союзмультфильм", российского и международного масштаба. Наша задача – развивать этот успех, реализовать в других городах России", - рассказал он. По словам главы региона Айсена Николаева, Республика Саха сознательно сделала ставку на развитие этого направления. "Когда смотришь на долгосрочную перспективу, понимаешь общероссийские и мировые тренды. Якутия осознанно сделала ставку на развитие креативных индустрий. Мы должны и будем развивать креативные индустрии, инвестировать в них. Именно там будут создаваться высокооплачиваемые рабочие места, люди могут реализовывать свои амбиции, создавать востребованные по всему миру продукты. На днях я подпишу указ о развитии креативной экономики республики", - отметил на форуме "Цифровой алмаз" Николаев. Работа форума "Цифровой Алмаз" Второй федеральный форум "Цифровой алмаз" работал в Якутске 23-24 ноября. По словам Николаева, то, что такое крупное мероприятие, как форум "Цифровой Алмаз", проходит уже второй раз в республике и включен в план мероприятий министерства цифрового развития и связи РФ, говорит о многом. "Крупнейший форум, в котором приняло участие порядка двух тысяч человек и несколько сотен гостей из других регионов страны очно. Большой интерес телекоммуникационных компаний страны, ИТ-компаний, которые приехали сюда с новейшими разработками. Было очень активное обсуждение и с правительством республики, администрацией города Якутска, а также с другими регионами, так как на нашем мероприятии приняли участие более 100 руководителей цифровой трансформации регионов РФ", - сказал глава региона. Он добавил, что в общении с крупнейшими экспертами России рождаются те коллаборации, которые позволяют Республике Саха, несмотря на все сложности, оставаться одним из лидеров цифровой экономики страны. "Форум становится постоянным и в следующем году он тоже пройдет в городе Якутске", - сказал Николаев. Якутские ИТ-разработки Участники "Цифрового алмаза" обсудили вопросы влияния цифровизации и искусственного интеллекта на жизнь людей. Местные ИТ-компании презентовали гостям разработки, которые решают задачи импортозамещения в разных сферах жизнедеятельности. Например, компания "Экстра-Синема" представила новую модель кинопроектора, рассчитанную для больших залов. Начиная с прошлого года, благодаря первой модели проектора, в республике открылись 27 кинозалов в малых населенных пунктах. Сегодня заявки поступают из других регионов страны, в том числе Донецкой Народной Республики. Также огромную лепту якутские айтишники вносят в дополнительное оснащение участников специальной военной операции. В помощь бойцам из Якутии передается продукция резидентов территорий опережающего развития, в том числе беспилотные летательные аппараты. Как отметил на форуме заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов, в республике разрабатывается региональная программа по развитию беспилотных летательных аппаратов до 2030 года, документ могут принять в первом квартале 2024 года. На просторах республики, в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики, развиваются устойчивые инфо- и телекоммуникационные сети. По словам генерального директора АО "Арктиктелеком" Виктора Сергеева, Якутия является уникальной площадкой для внедрения новейших технологических решений в области телекоммуникационной инфраструктуры. Так, по соглашению с Минцифры РФ о реализации проекта "Синергия Арктики" до 2025 года в арктической зоне Республики Саха (Якутия) будет построено оптоволокно протяженностью семь тысяч километров, что позволит подключить к высокоскоростному интернету 86 труднодоступных арктических поселков, где живут более 70 тысяч человек. Итоги форума Власти республики по итогам мероприятия намерены подготовить предложения министерству цифрового развития Российской Федерации и правительству России для включения в новый национальный проект. На форуме "Цифровой алмаз" очно приняли участие свыше двух тысяч участников, включая 88 спикеров из 17 регионов России, а также из Китая и Ирана. За два дня проведено 12 деловых сессий, четыре стратегические сессии, помимо деловой программы провели еще 15 мероприятий, в выставке приняли участие 20 компаний. На полях форума подписано 12 соглашений.

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912605278.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912585802.html

https://ria.ru/20231118/yakutiya-1910263652.html

якутск

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Артем Смирнов

якутск, айсен николаев, алексей чекунков