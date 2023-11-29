Рейтинг@Mail.ru
В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
12:47 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912605278.html
В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр
В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр - РИА Новости, 29.11.2023
В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр
Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:47
2023-11-29T12:47
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912614041_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_11a5daa100c7c17f2ea3ebc25bbb355f.jpg
ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей. "В посёлке Тикси Булунского района сегодня, 29 ноября, открыли новый торгово-логистический центр. Это седьмой по счёту ТЛЦ, построенный в рамках поручения главы Якутии Айсена Николаева об обеспечении жителей арктических районов республики здоровым и балансированным питанием", - рассказали в кабмине. По словам Николаева, до 2025 года в республике во всех 13 арктических районах должны заработать торгово-логистические центры для завоза и хранения продовольственных товаров. Всего за последние два года в Якутии созданы и введены семь ТЛЦ. В декабре должен быть введен в эксплуатацию восьмой объект в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района. "ТЛЦ в Тикси представляет собой единый комплекс с овощехранилищем, тёплым и холодным складами, холодильным оборудованием и магазином. Завозимые продукты будут храниться в надлежащих условиях. Появились условия не только для длительного хранения продовольствия, но и для снижения транспортных расходов при депонировании в навигационный период, что напрямую сказывается на себестоимости завозимого товара", - приводятся слова главы региона. Жители Тикси, расположенного на побережье Северного Ледовитого океана, отмечают, что в ТЛЦ богатый ассортимент и очень доступные цены для северян. Кроме того, на базе торгово-логистического центра скоро запустят пункт первичной переработки местной продукции, где местное население сможет реализовывать дикоросы, мясо и рыбу.
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912614041_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8e0dd29f1dc8f8246d8d462b3c10aeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев

В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр

© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
Новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
"В посёлке Тикси Булунского района сегодня, 29 ноября, открыли новый торгово-логистический центр. Это седьмой по счёту ТЛЦ, построенный в рамках поручения главы Якутии Айсена Николаева об обеспечении жителей арктических районов республики здоровым и балансированным питанием", - рассказали в кабмине.
По словам Николаева, до 2025 года в республике во всех 13 арктических районах должны заработать торгово-логистические центры для завоза и хранения продовольственных товаров. Всего за последние два года в Якутии созданы и введены семь ТЛЦ. В декабре должен быть введен в эксплуатацию восьмой объект в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Торгово-логистический центр в арктическом Тикси
Торгово-логистический центр в арктическом Тикси - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Торгово-логистический центр в арктическом Тикси
"ТЛЦ в Тикси представляет собой единый комплекс с овощехранилищем, тёплым и холодным складами, холодильным оборудованием и магазином. Завозимые продукты будут храниться в надлежащих условиях. Появились условия не только для длительного хранения продовольствия, но и для снижения транспортных расходов при депонировании в навигационный период, что напрямую сказывается на себестоимости завозимого товара", - приводятся слова главы региона.
Жители Тикси, расположенного на побережье Северного Ледовитого океана, отмечают, что в ТЛЦ богатый ассортимент и очень доступные цены для северян. Кроме того, на базе торгово-логистического центра скоро запустят пункт первичной переработки местной продукции, где местное население сможет реализовывать дикоросы, мясо и рыбу.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала