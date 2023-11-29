https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912605278.html

В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр

В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр - РИА Новости, 29.11.2023

В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр

Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:47

2023-11-29T12:47

2023-11-29T12:47

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей. "В посёлке Тикси Булунского района сегодня, 29 ноября, открыли новый торгово-логистический центр. Это седьмой по счёту ТЛЦ, построенный в рамках поручения главы Якутии Айсена Николаева об обеспечении жителей арктических районов республики здоровым и балансированным питанием", - рассказали в кабмине. По словам Николаева, до 2025 года в республике во всех 13 арктических районах должны заработать торгово-логистические центры для завоза и хранения продовольственных товаров. Всего за последние два года в Якутии созданы и введены семь ТЛЦ. В декабре должен быть введен в эксплуатацию восьмой объект в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района. "ТЛЦ в Тикси представляет собой единый комплекс с овощехранилищем, тёплым и холодным складами, холодильным оборудованием и магазином. Завозимые продукты будут храниться в надлежащих условиях. Появились условия не только для длительного хранения продовольствия, но и для снижения транспортных расходов при депонировании в навигационный период, что напрямую сказывается на себестоимости завозимого товара", - приводятся слова главы региона. Жители Тикси, расположенного на побережье Северного Ледовитого океана, отмечают, что в ТЛЦ богатый ассортимент и очень доступные цены для северян. Кроме того, на базе торгово-логистического центра скоро запустят пункт первичной переработки местной продукции, где местное население сможет реализовывать дикоросы, мясо и рыбу.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев