В арктической зоне Якутии открыли седьмой торгово-логистический центр
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
Новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Седьмой по счету торгово-логистический центр в арктической зоне Якутии открыли в поселке Тикси на побережье Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
"В посёлке Тикси Булунского района сегодня, 29 ноября, открыли новый торгово-логистический центр. Это седьмой по счёту ТЛЦ, построенный в рамках поручения главы Якутии Айсена Николаева об обеспечении жителей арктических районов республики здоровым и балансированным питанием", - рассказали в кабмине.
По словам Николаева, до 2025 года в республике во всех 13 арктических районах должны заработать торгово-логистические центры для завоза и хранения продовольственных товаров. Всего за последние два года в Якутии созданы и введены семь ТЛЦ. В декабре должен быть введен в эксплуатацию восьмой объект в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Торгово-логистический центр в арктическом Тикси
Торгово-логистический центр в арктическом Тикси
"ТЛЦ в Тикси представляет собой единый комплекс с овощехранилищем, тёплым и холодным складами, холодильным оборудованием и магазином. Завозимые продукты будут храниться в надлежащих условиях. Появились условия не только для длительного хранения продовольствия, но и для снижения транспортных расходов при депонировании в навигационный период, что напрямую сказывается на себестоимости завозимого товара", - приводятся слова главы региона.
Жители Тикси, расположенного на побережье Северного Ледовитого океана, отмечают, что в ТЛЦ богатый ассортимент и очень доступные цены для северян. Кроме того, на базе торгово-логистического центра скоро запустят пункт первичной переработки местной продукции, где местное население сможет реализовывать дикоросы, мясо и рыбу.
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси
В Якутии открыли новый торгово-логистический центр в арктическом Тикси