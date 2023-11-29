https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912599179.html

В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки

В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки - РИА Новости, 29.11.2023

В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки

Участникам специальной военной операции в Якутии бесплатно предоставят земельные участки, депутаты Ил Тумэна внесли изменения в земельный кодекс республики,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:20

2023-11-29T12:20

2023-11-29T12:25

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

вооруженные силы рф

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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в Якутии бесплатно предоставят земельные участки, депутаты Ил Тумэна внесли изменения в земельный кодекс республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии приняло сегодня закон о внесении изменений в Земельный кодекс республики. Согласно новому закону, участникам СВО будут бесплатно предоставляться земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилых домов. Законопроект о новых мерах поддержки участников СВО и их семей, внесенный главой Якутии Айсеном Николаевым, принят парламентом региона в окончательном чтении", - рассказали в пресс-службе. Как пояснили власти, участки будут выделены военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Кроме того, льгота распространяется на контрактников и добровольцев СВО, ветеранов боевых действий и семьи погибших участников специальной военной операции. "Ребята, которые сейчас находятся на специальной военной операции, выполняют долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите своего Отечества. А мы, народные депутаты и работники муниципалитетов Якутии, должны решить вопрос предоставления им в собственность земельных участков. Мы будем и дальше помогать муниципалитетам в решении этих задач", - приводятся слова вице-спикера Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Подголова. Ранее сообщалось о том, что более 50% бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды.

https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, республика саха (якутия), вооруженные силы рф