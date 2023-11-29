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В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки - РИА Новости, 29.11.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:20 29.11.2023 (обновлено: 12:25 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912599179.html
В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки
В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки - РИА Новости, 29.11.2023
В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки
Участникам специальной военной операции в Якутии бесплатно предоставят земельные участки, депутаты Ил Тумэна внесли изменения в земельный кодекс республики,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:20
2023-11-29T12:25
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
вооруженные силы рф
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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в Якутии бесплатно предоставят земельные участки, депутаты Ил Тумэна внесли изменения в земельный кодекс республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии приняло сегодня закон о внесении изменений в Земельный кодекс республики. Согласно новому закону, участникам СВО будут бесплатно предоставляться земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилых домов. Законопроект о новых мерах поддержки участников СВО и их семей, внесенный главой Якутии Айсеном Николаевым, принят парламентом региона в окончательном чтении", - рассказали в пресс-службе. Как пояснили власти, участки будут выделены военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Кроме того, льгота распространяется на контрактников и добровольцев СВО, ветеранов боевых действий и семьи погибших участников специальной военной операции. "Ребята, которые сейчас находятся на специальной военной операции, выполняют долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите своего Отечества. А мы, народные депутаты и работники муниципалитетов Якутии, должны решить вопрос предоставления им в собственность земельных участков. Мы будем и дальше помогать муниципалитетам в решении этих задач", - приводятся слова вице-спикера Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Подголова. Ранее сообщалось о том, что более 50% бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html
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айсен николаев, республика саха (якутия), вооруженные силы рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Вооруженные силы РФ

В Якутии участникам СВО бесплатно предоставят земельные участки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в Якутии бесплатно предоставят земельные участки, депутаты Ил Тумэна внесли изменения в земельный кодекс республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии приняло сегодня закон о внесении изменений в Земельный кодекс республики. Согласно новому закону, участникам СВО будут бесплатно предоставляться земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилых домов. Законопроект о новых мерах поддержки участников СВО и их семей, внесенный главой Якутии Айсеном Николаевым, принят парламентом региона в окончательном чтении", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили власти, участки будут выделены военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Кроме того, льгота распространяется на контрактников и добровольцев СВО, ветеранов боевых действий и семьи погибших участников специальной военной операции.
"Ребята, которые сейчас находятся на специальной военной операции, выполняют долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите своего Отечества. А мы, народные депутаты и работники муниципалитетов Якутии, должны решить вопрос предоставления им в собственность земельных участков. Мы будем и дальше помогать муниципалитетам в решении этих задач", - приводятся слова вице-спикера Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Подголова.
Ранее сообщалось о том, что более 50% бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды.
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