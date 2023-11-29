https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912585802.html

Более половины бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды

Более половины бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды - РИА Новости, 29.11.2023

Более половины бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды

Более 50% бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды, заявил председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:43

2023-11-29T11:43

2023-11-29T11:44

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg

ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 50% бюджета Якутии на 2024 год направят на социальные нужды, заявил председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Юрий Николаев. Депутаты регионального парламента под председательством Алексея Еремеева в среду во втором чтении приняли государственный бюджет Якутии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "У нас бюджет социальной направленности, более 50% идет на социальные нужды. Это касается здравоохранения, образования, наших социальных обязательств. Кроме того, у республики есть свои законы, к примеру, о поддержке многодетных семей", - рассказал председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. По его словам, депутаты также утвердили бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования, который вырос почти в два раза. "Созыв тому назад мы апеллировали цифрами порядка 35 миллиардов рублей, сегодня приняли бюджет ТФОМС в сумме 62 миллиарда рублей. Это результат работы главы республики, правительства и парламента республики. Притом это не годовая работа", - добавил глава комитета. Доходы на 2024 год республиканского бюджета составили свыше 302 миллиардов рублей, расходы - более 311 миллиардов рублей. Министр финансов Якутии Валерий Жондоров сказал, что депутаты нового созыва Ил Тумэн проявили наиболее ответственный и грамотный подход. "По итогам согласительных комиссий была работа бюджетного комитета. Считаю, что нам удалось войти в 2024 год с оптимальным и выверенным бюджетом... В 2024 году дефицит бюджета ожидается в размере 9,2 миллиарда рублей. В последующие годы он чуть меньше - около 5 миллиардов рублей. В бюджетном кодексе есть норматив, который не должен превышаться - не более 10% собственных налоговых и неналоговых доходов за счет заимствования... У нас дефицит гораздо меньше этих ограничений", - прокомментировал он. Ранее сообщалось о том, что размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза. До 1 января 2024 года сумма выплаты составляет 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи.

https://ria.ru/20231121/natsproekt-1910851826.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия)