https://ria.ru/20231129/vzyatka-1912720916.html

В Подмосковье задержали экс-сотрудницу миграционной службы за взятки

В Подмосковье задержали экс-сотрудницу миграционной службы за взятки - РИА Новости, 29.11.2023

В Подмосковье задержали экс-сотрудницу миграционной службы за взятки

Бывший старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД по Истре задержана за взятки от коммерсанта, за которые она должна была устроить беспрепятственную... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:16

2023-11-29T18:16

2023-11-29T18:18

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

истра

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД по Истре задержана за взятки от коммерсанта, за которые она должна была устроить беспрепятственную регистрацию мигрантов, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Бывшему старшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Истра предъявлено обвинение в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Врадий, добавив, что на допросе фигурантка признала вину. По данным следствия, в 2020 году инспектор регулярно получала взятки от коммерсанта, который предоставлял в это время интересы не менее 48 иностранцев. Деньги обвиняемая брала за "игнорирование нарушений в пакетах документов" и за "беспрепятственное их принятие без очереди". "Общая сумма взятки составила более 140 тысяч рублей", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20231120/vzyatka-1910634279.html

https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html

истра

московская область (подмосковье)

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следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, истра, московская область (подмосковье), происшествия, россия