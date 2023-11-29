https://ria.ru/20231129/vzryvy-1912772252.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах в Одесской области. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:16
2023-11-29T22:16
2023-11-29T22:16
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах в Одесской области. "Одесская область - работает ПВО по БПЛА", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в Telegram-канале. Телеканал "Суспильне" ("Общественное") в свою очередь сообщает о взрывах в области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html
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в мире, одесская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Зеркало недели: в Одесской области сработала система ПВО