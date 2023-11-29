МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Хмельницкой АЭС
МАГАТЭ: близ Хмельницкой АЭС в ночь на среду прогремели несколько взрывов
Хмельницкая АЭС, Украина. Архивное фото
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Близ Хмельницкой АЭС в ночь на среду произошло несколько взрывов, что говорит о потенциальных угрозах ядерной безопасности в ходе вооруженного конфликта, и не только на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся в Украине, сообщили о военных действиях, которые произошли ночью и еще раз подчеркнули потенциальные угрозы ядерной безопасности в ходе вооруженного конфликта, и не только на Запорожской атомной электростанции", - говорится в релизе МАГАТЭ.
Уточняется, что на западе Украины эксперты МАГАТЭ, наблюдающие за ситуацией на Хмельницкой АЭС, сообщили, что в ночь на среду они слышали несколько взрывов в течение 20 минут в непосредственной близости.
"Несмотря на то, что станция не пострадала напрямую, этот инцидент показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока продолжается война", - приводятся слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
Он добавил, что мировое внимание сосредоточено на опасностях, грозящих Запорожской атомной электростанции, которая вызывает особое беспокойство, поскольку находится на линии фронта. "Но вчерашнее событие служит напоминанием о том, что мы не должны забывать и о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально могут подвергнуться ракетным и другим атакам", - отметил Гросси.
По информации агентства Франс Пресс, гендиректор Агентства также указал на эскалацию военных действий вблизи ЗАЭС и других атомных электростанций.