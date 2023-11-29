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Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие

Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 29.11.2023

Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:48

2023-11-29T12:48

2023-11-29T14:55

узбекистан

владимир путин

россия

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающая реализация договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита Президента Узбекистана в Москву", - говорится в сообщении.Как сообщила в свою очередь пресс-служба узбекистанского президента, лидеры с удовлетворением отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества."Сохраняется динамика роста показателей взаимного товарооборота, реализуются проекты кооперации в разных отраслях экономики, развиваются плодотворные межрегиональные контакты", - уточнили в пресс-службе. В частности, накануне в Джизакской области запущен крупный совместный агрологистический комплекс.Главы Узбекистана и России также приветствовали активный культурно-гуманитарный обмен и осуществляемые программы в сфере здравоохранения, добавили в пресс-службе Мирзиёева.

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узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев