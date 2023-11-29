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Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие
Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 29.11.2023
Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:48
2023-11-29T12:48
2023-11-29T14:55
узбекистан
владимир путин
россия
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающая реализация договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита Президента Узбекистана в Москву", - говорится в сообщении.Как сообщила в свою очередь пресс-служба узбекистанского президента, лидеры с удовлетворением отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества."Сохраняется динамика роста показателей взаимного товарооборота, реализуются проекты кооперации в разных отраслях экономики, развиваются плодотворные межрегиональные контакты", - уточнили в пресс-службе. В частности, накануне в Джизакской области запущен крупный совместный агрологистический комплекс.Главы Узбекистана и России также приветствовали активный культурно-гуманитарный обмен и осуществляемые программы в сфере здравоохранения, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
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узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Владимир Путин, Россия, Шавкат Мирзиеев
Путин и президент Узбекистана обсудили двустороннее взаимодействие
Кремль: Путин и Мирзиеев по телефону обсудили двустороннее взаимодействие
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте
Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающая реализация договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита Президента Узбекистана в Москву", - говорится в сообщении.
Как сообщила в свою очередь пресс-служба узбекистанского президента, лидеры с удовлетворением отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества.
"Сохраняется динамика роста показателей взаимного товарооборота, реализуются проекты кооперации в разных отраслях экономики, развиваются плодотворные межрегиональные контакты", - уточнили в пресс-службе. В частности, накануне в Джизакской области запущен крупный совместный агрологистический комплекс.
Главы Узбекистана и России также приветствовали активный культурно-гуманитарный обмен и осуществляемые программы в сфере здравоохранения, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
Межгосударственные отношения России и Узбекистана