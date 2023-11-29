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Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам на селе

Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам на селе - РИА Новости, 29.11.2023

Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам на селе

Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам при трудоустройстве в сельхозорганизации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:41

2023-11-29T18:41

2023-11-29T18:41

тверская область

игорь руденя

социальные выплаты

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ТВЕРЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам при трудоустройстве в сельхозорганизации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято в среду на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя. Предусмотрено значительное повышение сумм выплат молодым специалистам сферы АПК. Выплаты будут предоставляться в течение трех лет. По окончании первого года работы – 300 тысяч рублей, второго и третьего – 100 тысяч рублей ежегодно. Таким образом, молодой специалист получит помощь на общую сумму 500 тысяч рублей (ранее было 35 тысяч рублей). При этом выплаты не подлежат налогообложению. На заседании одобрена соответствующая законодательная инициатива, которая направлена в Законодательное собрание региона. "Работа на селе непростая. Считаю, что сегодня укрепление кадрового потенциала сельского хозяйства – это, прежде всего, задел на будущее. Потому что молодые специалисты – это новые технологии и подходы с сохранением опыта предыдущих поколений. И, конечно, это развитие наших территорий", – сказал Руденя, его цитирует пресс-служба. Выплаты смогут получить граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, трудоустроенные по своей специальности на сельскохозяйственном предприятии Тверской области в течение полугода с даты выдачи диплома.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, социальные выплаты