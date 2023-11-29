https://ria.ru/20231129/vvp-1912739381.html
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении
ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:06
2023-11-29T19:06
2023-11-29T20:21
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором - выросла на 4,9%, в третьем квартале - на 5,5%. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении
Росстат: ВВП в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка
Росстата.
Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития
, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором - выросла на 4,9%, в третьем квартале - на 5,5%.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше.
В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики