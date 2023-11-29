Рейтинг@Mail.ru
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 29.11.2023 (обновлено: 20:21 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/vvp-1912739381.html
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении
ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:06
2023-11-29T20:21
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором - выросла на 4,9%, в третьем квартале - на 5,5%. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении

Росстат: ВВП в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором - выросла на 4,9%, в третьем квартале - на 5,5%.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше.
В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
9 ноября, 14:14
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала