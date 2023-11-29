https://ria.ru/20231129/vvp-1912739381.html

Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении

Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023

Росстат оценил рост ВВП в январе-сентябре в годовом выражении

ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:06

2023-11-29T19:06

2023-11-29T20:21

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором - выросла на 4,9%, в третьем квартале - на 5,5%. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

россия

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)