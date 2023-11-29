Рейтинг@Mail.ru
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58% - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vvp-1912705761.html
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58% - РИА Новости, 29.11.2023
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%
Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704112_0:279:3101:2023_1920x0_80_0_0_095c932ef070bdc99d9a2493474180a0.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге."С 2000-ых годов роль развивающихся стран в мировой экономике начала резко меняться. Если раньше мы говорили об экономическом и технологическом доминировании развитых стран и считали его драйвером роста мировой торговли, то сейчас ситуация иная. Развитые страны начинают это понимать, поэтому проводят политику сдерживания роста развивающихся стран", - сказала Никишина.Генеральный директор РЭЦ пояснила, что сдерживание начало выражаться в эрозии правил международной торговли, затем с разной степенью агрессивности начали вводиться различные ограничительные меры, в том числе санкции, направленные на ограничение экономического роста и политического суверенитета ряда стран.
https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704112_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_73016a7aba41fe8894aa8a6f60b36ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%

© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
"С 2000-ых годов роль развивающихся стран в мировой экономике начала резко меняться. Если раньше мы говорили об экономическом и технологическом доминировании развитых стран и считали его драйвером роста мировой торговли, то сейчас ситуация иная. Развитые страны начинают это понимать, поэтому проводят политику сдерживания роста развивающихся стран", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
Вчера, 14:51
Генеральный директор РЭЦ пояснила, что сдерживание начало выражаться в эрозии правил международной торговли, затем с разной степенью агрессивности начали вводиться различные ограничительные меры, в том числе санкции, направленные на ограничение экономического роста и политического суверенитета ряда стран.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала