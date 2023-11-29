https://ria.ru/20231129/vvp-1912705761.html
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58% - РИА Новости, 29.11.2023
Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%
Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге."С 2000-ых годов роль развивающихся стран в мировой экономике начала резко меняться. Если раньше мы говорили об экономическом и технологическом доминировании развитых стран и считали его драйвером роста мировой торговли, то сейчас ситуация иная. Развитые страны начинают это понимать, поэтому проводят политику сдерживания роста развивающихся стран", - сказала Никишина.Генеральный директор РЭЦ пояснила, что сдерживание начало выражаться в эрозии правил международной торговли, затем с разной степенью агрессивности начали вводиться различные ограничительные меры, в том числе санкции, направленные на ограничение экономического роста и политического суверенитета ряда стран.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
"С 2000-ых годов роль развивающихся стран в мировой экономике начала резко меняться. Если раньше мы говорили об экономическом и технологическом доминировании развитых стран и считали его драйвером роста мировой торговли, то сейчас ситуация иная. Развитые страны начинают это понимать, поэтому проводят политику сдерживания роста развивающихся стран", - сказала Никишина.
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
Генеральный директор РЭЦ
пояснила, что сдерживание начало выражаться в эрозии правил международной торговли, затем с разной степенью агрессивности начали вводиться различные ограничительные меры, в том числе санкции, направленные на ограничение экономического роста и политического суверенитета ряда стран.