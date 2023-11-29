https://ria.ru/20231129/vvp-1912705761.html

Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%

Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58% - РИА Новости, 29.11.2023

Никишина: доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58%

Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Развивающиеся рынки сильно выросли в экономическом и технологическом плане, их доля в мировом ВВП стала доминирующей, достигнув 58%, сообщила в среду генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге."С 2000-ых годов роль развивающихся стран в мировой экономике начала резко меняться. Если раньше мы говорили об экономическом и технологическом доминировании развитых стран и считали его драйвером роста мировой торговли, то сейчас ситуация иная. Развитые страны начинают это понимать, поэтому проводят политику сдерживания роста развивающихся стран", - сказала Никишина.Генеральный директор РЭЦ пояснила, что сдерживание начало выражаться в эрозии правил международной торговли, затем с разной степенью агрессивности начали вводиться различные ограничительные меры, в том числе санкции, направленные на ограничение экономического роста и политического суверенитета ряда стран.

https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html

россия

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)