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В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vsu-1912610711.html
В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО
В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся в оценках характеристики украинских войск, так как по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:36
2023-11-29T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
госдума рф
михаил шеремет
украина
россия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся в оценках характеристики украинских войск, так как по факту они сродни не армии НАТО, а являются смертниками и "пушечным мясом". Ранее Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления. "Де-факто европейский лакей Кулеба ошибается. Они находятся в роли штрафников и "пушечного мяса", которые по остаточному принципу снабжаются современным оружием. По принципу, зачем снабжать приговоренных смертников, ведь сказали же до последнего украинца, значит до последнего", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, поредевшие отряды смертников в украинской армии киевский режим будет восполнять за счет снижения призывного возраста и облав на зазевавшихся украинцев.
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в мире, дмитрий кулеба, госдума рф, михаил шеремет, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО

Депутат Шеремет: Кулеба ошибся в оценке, ВСУ находятся в роли пушечного мяса

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся в оценках характеристики украинских войск, так как по факту они сродни не армии НАТО, а являются смертниками и "пушечным мясом".
Ранее Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления.
"Де-факто европейский лакей Кулеба ошибается. Они находятся в роли штрафников и "пушечного мяса", которые по остаточному принципу снабжаются современным оружием. По принципу, зачем снабжать приговоренных смертников, ведь сказали же до последнего украинца, значит до последнего", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, поредевшие отряды смертников в украинской армии киевский режим будет восполнять за счет снижения призывного возраста и облав на зазевавшихся украинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаГосдума РФМихаил ШереметУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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