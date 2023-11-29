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В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО

В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

В Госдуме указали на ошибку Кулебы в сравнении ВСУ с армией НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся в оценках характеристики украинских войск, так как по... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:36

2023-11-29T12:36

2023-11-29T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся в оценках характеристики украинских войск, так как по факту они сродни не армии НАТО, а являются смертниками и "пушечным мясом". Ранее Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления. "Де-факто европейский лакей Кулеба ошибается. Они находятся в роли штрафников и "пушечного мяса", которые по остаточному принципу снабжаются современным оружием. По принципу, зачем снабжать приговоренных смертников, ведь сказали же до последнего украинца, значит до последнего", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, поредевшие отряды смертников в украинской армии киевский режим будет восполнять за счет снижения призывного возраста и облав на зазевавшихся украинцев.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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