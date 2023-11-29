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Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг - РИА Новости, 29.11.2023
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22:01 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vstrecha-1912770382.html
Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг
Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг - РИА Новости, 29.11.2023
Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с послами США и России. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:01
2023-11-29T22:01
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БРАТИСЛАВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с послами США и России. "Я встречусь с послами США и России с уважением к каждому из них, потому что я не ношу черно-белые очки", — сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях. Премьер Словакии заявил, что отвергает политику единственного правильного политического мнения. "Подтверждаем, что встреча посла России Игоря Братчикова с премьер-министром Словакии запланирована на четверг", — сказали РИА Новости в посольстве России.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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в мире, россия, словакия, роберт фицо, игорь братчиков, сша
В мире, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Игорь Братчиков, США
Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг

Премьер Словакии Фицо намерен встретиться с послом РФ Братчиковым в четверг

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с послами США и России.
"Я встречусь с послами США и России с уважением к каждому из них, потому что я не ношу черно-белые очки", — сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях.
Премьер Словакии заявил, что отвергает политику единственного правильного политического мнения.
"Подтверждаем, что встреча посла России Игоря Братчикова с премьер-министром Словакии запланирована на четверг", — сказали РИА Новости в посольстве России.
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В миреРоссияСловакияРоберт ФицоИгорь БратчиковСША
 
 
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