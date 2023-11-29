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Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг

Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг - РИА Новости, 29.11.2023

Премьер Словакии намерен встретиться с российским послом в четверг

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с послами США и России. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:01

2023-11-29T22:01

2023-11-29T22:01

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БРАТИСЛАВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с послами США и России. "Я встречусь с послами США и России с уважением к каждому из них, потому что я не ношу черно-белые очки", — сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в среду в социальных сетях. Премьер Словакии заявил, что отвергает политику единственного правильного политического мнения. "Подтверждаем, что встреча посла России Игоря Братчикова с премьер-министром Словакии запланирована на четверг", — сказали РИА Новости в посольстве России.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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в мире, россия, словакия, роберт фицо, игорь братчиков, сша