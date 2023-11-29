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Вагенкнехт резко осадила Бербок после слов о задачах политики
Вагенкнехт резко осадила Бербок после слов о задачах политики - РИА Новости, 29.11.2023
Вагенкнехт резко осадила Бербок после слов о задачах политики
Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко раскритиковала главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что "говорить, что оружие должно молчать — не... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:31
2023-11-29T00:31
2023-11-29T01:32
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт резко раскритиковала главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что "говорить, что оружие должно молчать — не задача политики"."По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чем же тогда? Какая безответственная и извращенная логика!" - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Кроме того, Вагенкнехт снова припомнила слова Бербок о том, что страны Европы "ведут войну против России", добавив, что министр более всего заметна на своем посту благодаря своим "дипломатическим промахам".Заявление про войну против России было сделано Бербок 24 января во время заседания ПАСЕ. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием уточнил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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германия, россия, украина, анналена бербок, сара вагенкнехт, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Германия, Россия, Украина, Анналена Бербок, Сара Вагенкнехт, Парламентская ассамблея Совета Европы, В мире
Вагенкнехт резко осадила Бербок после слов о задачах политики
Вагенкнехт раскритиковала главу МИД ФРГ Бербок за слова о задачах политики