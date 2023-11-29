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В Узбекистане система tax free появится во всех аэропортах - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
16:29 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/uzbekistan-1912677624.html
В Узбекистане система tax free появится во всех аэропортах
В Узбекистане система tax free появится во всех аэропортах - РИА Новости, 29.11.2023
В Узбекистане система tax free появится во всех аэропортах
Систему tax free для туристов внедрят в ближайшее время во всех 11 аэропортах Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:29
2023-11-29T16:29
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – РИА Новости. Систему tax free для туристов внедрят в ближайшее время во всех 11 аэропортах Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В ближайшее время стойки tax free появятся во всех 11 международных аэропортах страны", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. С 1 января 2023 года система tax free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров, внедрена в пяти аэропортах Узбекистана – Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча. В пресс-службе напомнили, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему tax free, должна составлять не меньше 1 миллиона сумов (около 80 долларов). Туристы могут вернуть сумму НДС при покупке сувенирной продукции, фруктов и сухофруктов, изделий из кожи и меха, ковров, текстиля.
https://ria.ru/20230614/propusk-1877965835.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Узбекистан, Аэропорты
В Узбекистане система tax free появится во всех аэропортах

В Узбекистане система tax free для туристов заработает во всех 11 аэропортах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров | Перейти в медиабанкАэропорт Термеза
Аэропорт Термеза - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – РИА Новости. Систему tax free для туристов внедрят в ближайшее время во всех 11 аэропортах Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В ближайшее время стойки tax free появятся во всех 11 международных аэропортах страны", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
С 1 января 2023 года система tax free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров, внедрена в пяти аэропортах Узбекистана – Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.
В пресс-службе напомнили, что общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему tax free, должна составлять не меньше 1 миллиона сумов (около 80 долларов). Туристы могут вернуть сумму НДС при покупке сувенирной продукции, фруктов и сухофруктов, изделий из кожи и меха, ковров, текстиля.
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