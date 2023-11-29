Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912735727.html
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине
Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_690e2157c15f3c8e90fc767408bcc101.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства, пишет в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как напоминает издание, украинское правительство заявляло о намерении возместить стоимость поврежденного или разрушенного в ходе боев жилья с учетом прежней рыночной стоимости недвижимости: от 500 долларов за квадратный метр. "На Украине появились покупатели поврежденного или даже полностью разрушенного вследствие войны жилья", - говорится в сообщении издания. Также утверждается, что на Украине появились инвесторы, готовые "пачками" скупать документы на разрушенную недвижимость. В основном цены колеблются от 50 до 150 долларов за квадратный метр, но попадаются и объекты с ценником от 20 долларов за квадратный метр. Следовательно, в случае успеха "инвесторы" могут получить прибыль, в десятки раз превышающую вложения, пишет издание. Отмечается, что, согласно текущему украинскому законодательству, компенсация полагается только собственникам, владевшим недвижимостью на момент ее повреждения, но дельцы якобы уже находят лазейки для обхода данного ограничения.
https://ria.ru/20230329/zemlya-1861640661.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b6e4e2e9e97aa471083686b931724ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине

"Страна": дельцы скупают разрушенные дома на Украине ради госкомпенсаций

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства, пишет в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Как напоминает издание, украинское правительство заявляло о намерении возместить стоимость поврежденного или разрушенного в ходе боев жилья с учетом прежней рыночной стоимости недвижимости: от 500 долларов за квадратный метр.
"На Украине появились покупатели поврежденного или даже полностью разрушенного вследствие войны жилья", - говорится в сообщении издания. Также утверждается, что на Украине появились инвесторы, готовые "пачками" скупать документы на разрушенную недвижимость. В основном цены колеблются от 50 до 150 долларов за квадратный метр, но попадаются и объекты с ценником от 20 долларов за квадратный метр. Следовательно, в случае успеха "инвесторы" могут получить прибыль, в десятки раз превышающую вложения, пишет издание.
Отмечается, что, согласно текущему украинскому законодательству, компенсация полагается только собственникам, владевшим недвижимостью на момент ее повреждения, но дельцы якобы уже находят лазейки для обхода данного ограничения.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю
29 марта, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала