https://ria.ru/20231129/ukraina-1912735727.html
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине
Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства, пишет в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как напоминает издание, украинское правительство заявляло о намерении возместить стоимость поврежденного или разрушенного в ходе боев жилья с учетом прежней рыночной стоимости недвижимости: от 500 долларов за квадратный метр. "На Украине появились покупатели поврежденного или даже полностью разрушенного вследствие войны жилья", - говорится в сообщении издания. Также утверждается, что на Украине появились инвесторы, готовые "пачками" скупать документы на разрушенную недвижимость. В основном цены колеблются от 50 до 150 долларов за квадратный метр, но попадаются и объекты с ценником от 20 долларов за квадратный метр. Следовательно, в случае успеха "инвесторы" могут получить прибыль, в десятки раз превышающую вложения, пишет издание. Отмечается, что, согласно текущему украинскому законодательству, компенсация полагается только собственникам, владевшим недвижимостью на момент ее повреждения, но дельцы якобы уже находят лазейки для обхода данного ограничения.
https://ria.ru/20230329/zemlya-1861640661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ рассказали о схеме махинаций с разрушенными домами на Украине
"Страна": дельцы скупают разрушенные дома на Украине ради госкомпенсаций
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Рынок поврежденного и уничтоженного в ходе боевых действий жилья появился на Украине - дельцы скупают руины в расчете на получение компенсаций от государства, пишет в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
Как напоминает издание, украинское правительство заявляло о намерении возместить стоимость поврежденного или разрушенного в ходе боев жилья с учетом прежней рыночной стоимости недвижимости: от 500 долларов за квадратный метр.
"На Украине появились покупатели поврежденного или даже полностью разрушенного вследствие войны жилья", - говорится в сообщении издания. Также утверждается, что на Украине появились инвесторы, готовые "пачками" скупать документы на разрушенную недвижимость. В основном цены колеблются от 50 до 150 долларов за квадратный метр, но попадаются и объекты с ценником от 20 долларов за квадратный метр. Следовательно, в случае успеха "инвесторы" могут получить прибыль, в десятки раз превышающую вложения, пишет издание.
Отмечается, что, согласно текущему украинскому законодательству, компенсация полагается только собственникам, владевшим недвижимостью на момент ее повреждения, но дельцы якобы уже находят лазейки для обхода данного ограничения.
На Украине заявили, что бандиты, судьи и чиновники скупают землю