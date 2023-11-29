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Словакия подготовила для Украины гуманитарную помощь на 170 тысяч евро - РИА Новости, 29.11.2023
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17:29 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912706639.html
Словакия подготовила для Украины гуманитарную помощь на 170 тысяч евро
Словакия подготовила для Украины гуманитарную помощь на 170 тысяч евро - РИА Новости, 29.11.2023
Словакия подготовила для Украины гуманитарную помощь на 170 тысяч евро
Словакия сформировала для Украины пакет гуманитарной помощи на 170 тысяч евро, сообщил в среду глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:29
2023-11-29T17:29
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Словакия сформировала для Украины пакет гуманитарной помощи на 170 тысяч евро, сообщил в среду глава МИД республики Юрай Бланар. "Словакия к этой теме (гуманитарная помощь Украине перед зимой - ред.) относится с эмпатией, мы уже начали действовать, мы подготовили первый пакет стоимостью порядка 170 тысяч евро, чтобы помочь подготовиться к зиме", - сказал Бланар журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО. Ранее Бланар говорил, что Словакия готовит пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму. Он информировал, что этот пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева, а также все то, что может потребоваться Украине зимой. Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, словакия, россия, сергей лавров, роберт фицо, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Словакия, Россия, Сергей Лавров, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, НАТО
Словакия подготовила для Украины гуманитарную помощь на 170 тысяч евро

Бланар: Словакия сформировала для Украины пакет гумпомощи на 170 тысяч евро

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Словакия сформировала для Украины пакет гуманитарной помощи на 170 тысяч евро, сообщил в среду глава МИД республики Юрай Бланар.
«
"Словакия к этой теме (гуманитарная помощь Украине перед зимой - ред.) относится с эмпатией, мы уже начали действовать, мы подготовили первый пакет стоимостью порядка 170 тысяч евро, чтобы помочь подготовиться к зиме", - сказал Бланар журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО.
Ранее Бланар говорил, что Словакия готовит пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине пережить зиму. Он информировал, что этот пакет помощи может включать зимнюю одежду, системы обогрева, а также все то, что может потребоваться Украине зимой.
Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаСловакияРоссияСергей ЛавровРоберт ФицоДмитрий ПесковНАТО
 
 
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