https://ria.ru/20231129/ukraina-1912620951.html

В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО

В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО - РИА Новости, 29.11.2023

В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО

Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:01

2023-11-29T13:01

2023-11-29T13:01

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО. "СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который "засветил" работу ПВО во время дроновой атаки на Одессу 5 ноября… Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikТок", - говорится в сообщении СБУ. По информации спецслужбы, задержанный – 35-летний житель Одессы, который ранее был судим за кражу и ограбление. Против него открыто уголовное дело по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр