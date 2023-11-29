В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО
СБУ задержала жителя Одессы за публикацию видео работы украинской ПВО
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО.
"СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который "засветил" работу ПВО во время дроновой атаки на Одессу 5 ноября… Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikТок", - говорится в сообщении СБУ.
По информации спецслужбы, задержанный – 35-летний житель Одессы, который ранее был судим за кражу и ограбление. Против него открыто уголовное дело по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.