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В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912620951.html
В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО
В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО - РИА Новости, 29.11.2023
В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО
Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:01
2023-11-29T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО. "СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который "засветил" работу ПВО во время дроновой атаки на Одессу 5 ноября… Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikТок", - говорится в сообщении СБУ. По информации спецслужбы, задержанный – 35-летний житель Одессы, который ранее был судим за кражу и ограбление. Против него открыто уголовное дело по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Одессе задержали мужчину за публикацию видео работы украинской ПВО

СБУ задержала жителя Одессы за публикацию видео работы украинской ПВО

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду в Telegram-канале о задержании в Одессе местного жителя за публикацию в соцсети TikТок видео работы украинской ПВО.
"СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который "засветил" работу ПВО во время дроновой атаки на Одессу 5 ноября… Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в TikТок", - говорится в сообщении СБУ.
По информации спецслужбы, задержанный – 35-летний житель Одессы, который ранее был судим за кражу и ограбление. Против него открыто уголовное дело по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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