https://ria.ru/20231129/ukraina-1912523881.html

К Путину. На Западе признали переход красной линии на Украине

К Путину. На Западе признали переход красной линии на Украине - РИА Новости, 29.11.2023

К Путину. На Западе признали переход красной линии на Украине

Запад все больше склоняется к мысли о необходимости возобновить диалог с Москвой по Украине, заявила международный обозреватель французского новостного канала... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:00

2023-11-29T05:00

2023-11-29T08:43

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад все больше склоняется к мысли о необходимости возобновить диалог с Москвой по Украине, заявила международный обозреватель французского новостного канала LCI Катрин Жантиль де Канкод.Она напомнила, что премьер Италии Джорджа Мелони, "убежденный атлантист", говорила о необходимости найти решение, подразумевая, что "нужно разговаривать" с Россией, при этом в первых заявлениях после прихода к власти она обещала поддерживать Украину."И тот факт, что она сегодня говорит, что придется искать выход, показывает, что такое ощущение есть. То есть сегодня эта красная линия <…> Мы перешли через нее", — указала де Канкод.По ее словам, еще недавно, даже если некоторые об этом и думали, "в частности, американцы", то не говорили об этом вслух. "Сегодня мы чувствуем, что это уже не табу и что, возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным. Пора начинать задумываться об условиях переговоров", — признала обозреватель.Кроме того, сегодня в общественном мнении на Западе все слышнее тезисы о провале Украины, который уже обошелся ему "достаточно дорого" в плане экономики, покупательной способности, энергетики. "В конечном счете это приводит нас к мысли: "Ну, ладно, давайте поговорим с Владимиром Путиным", — резюмировала де Канкод.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20231129/rada-1912516504.html

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в мире, украина, россия, запад, владимир путин, джорджа мелони, москва, киев