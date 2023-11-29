https://ria.ru/20231129/uchenye-1912753114.html

Путин поддержал предложение о продлении статуса молодого ученого в декрете

Путин поддержал предложение о продлении статуса молодого ученого в декрете - РИА Новости, 29.11.2023

Путин поддержал предложение о продлении статуса молодого ученого в декрете

Президент России Владимир Путин поддержал предложение про декрет и научные исследования для молодых ученых, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:07

2023-11-29T20:07

2023-11-29T20:07

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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение про декрет и научные исследования для молодых ученых, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. "Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Обязательно с коллегами поговорим", — сказал глава государства на конгрессе молодых ученых, отвечая на вопрос о предложении увеличить время подачи документов на все конкурсы для молодых ученых, а также о продлении статуса молодого ученого на уровень доктора наук или кандидата наук в период пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Путин также попросил правительство обратить на это внимание.

https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

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россия, владимир путин, общество, здоровье - общество