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Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 29.11.2023
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14:01 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/turtsiya-1912640756.html
Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций
Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 29.11.2023
Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках подготовленного для лидеров стран Евросоюза доклада по отношениям ЕС с Турцией предложил возобновить прерванный в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:01
2023-11-29T14:01
жозеп боррель
евросоюз
турция
в мире
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках подготовленного для лидеров стран Евросоюза доклада по отношениям ЕС с Турцией предложил возобновить прерванный в 2019 году диалог высокого уровня в Совете по ассоциации взамен, в том числе, на сотрудничество Анкары в борьбе с обходом европейских санкций против России. "Мы рекомендуем возобновить диалог высокого уровня в рамках Совета по ассоциации, приостановленный в 2019 году", – сообщил Боррель на пресс-конференции. Он добавил, что в Брюсселе от Турции ожидают "поддержание спокойствия в Восточном Средиземноморье", инициативы вокруг кипрского урегулирования, а также "сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России". Диалог в рамках Совета по ассоциации ЕС и Турции был приостановлен в 2019 году в ответ на бурение в территориальных водах Кипра. Доклад по отношениям ЕС с Турцией будет представлен лидерам стран союза на саммите в декабре, они должны принять решение по дальнейшим шагам в этом направлении.
https://ria.ru/20231129/peskov-1912606248.html
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жозеп боррель, евросоюз, турция, в мире, санкции в отношении россии, россия
Жозеп Боррель, Евросоюз, Турция, В мире, Санкции в отношении России, Россия
Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций

Боррель предложил Турции сотрудничество в борьбе с обходом санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках подготовленного для лидеров стран Евросоюза доклада по отношениям ЕС с Турцией предложил возобновить прерванный в 2019 году диалог высокого уровня в Совете по ассоциации взамен, в том числе, на сотрудничество Анкары в борьбе с обходом европейских санкций против России.
«
"Мы рекомендуем возобновить диалог высокого уровня в рамках Совета по ассоциации, приостановленный в 2019 году", – сообщил Боррель на пресс-конференции.
Он добавил, что в Брюсселе от Турции ожидают "поддержание спокойствия в Восточном Средиземноморье", инициативы вокруг кипрского урегулирования, а также "сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России".
Диалог в рамках Совета по ассоциации ЕС и Турции был приостановлен в 2019 году в ответ на бурение в территориальных водах Кипра.
Доклад по отношениям ЕС с Турцией будет представлен лидерам стран союза на саммите в декабре, они должны принять решение по дальнейшим шагам в этом направлении.
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Жозеп БоррельЕвросоюзТурцияВ миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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