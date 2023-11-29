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Центробанк достойно встретил первую волну санкций, считают эксперты
Центробанк достойно встретил первую волну санкций, считают эксперты - РИА Новости, 29.11.2023
Центробанк достойно встретил первую волну санкций, считают эксперты
Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной ЦБ достойно встретил первую волну западных санкций против России, а в дальнейшем принимал взвешенные и своевременные решения, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:22
2023-11-29T10:22
2023-11-29T10:22
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
anderida financial group
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной ЦБ достойно встретил первую волну западных санкций против России, а в дальнейшем принимал взвешенные и своевременные решения, что и помогло ему стать "разрушителем" планов заморозить экономику страны, прокомментировали РИА Новости эксперты компании по управлению активами Anderida Financial Group. Издание Politico назвало Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны. "Разрушителем" именно в ключе планов Запада и США и их желания заморозить экономику России вследствие введенных санкций. Однако, как показывает реальность, российская экономика выстояла и не ушла в стагнацию, в том числе благодаря оперативным, взвешенным и своевременным решениям Банка России", - говорят эксперты. Они отмечают, что определенную роль сыграл и опыт предыдущих кризисов - кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также санкции против России в 2014 году. Поэтому ЦБ сразу, чтобы спасти банковскую систему, повысил ключевую ставку до 20% годовых, ввел валютные ограничения. "В итоге оттока средств не произошло, что стало первой победой, паника прошла, а спрос на вклады повысился. Далее уже было проще реагировать на вызовы, так как первый вызов был встречен достойно", - заключили аналитики.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), anderida financial group, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Anderida Financial Group, США, Санкции в отношении России
Центробанк достойно встретил первую волну санкций, считают эксперты
Эксперты: ЦБ стал разрушителем планов Запада и США заморозить экономику России
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной ЦБ достойно встретил первую волну западных санкций против России, а в дальнейшем принимал взвешенные и своевременные решения, что и помогло ему стать "разрушителем" планов заморозить экономику страны, прокомментировали РИА Новости эксперты компании по управлению активами Anderida Financial Group.
Издание Politico назвало Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.
«
"Разрушителем" именно в ключе планов Запада и США
и их желания заморозить экономику России вследствие введенных санкций. Однако, как показывает реальность, российская экономика выстояла и не ушла в стагнацию, в том числе благодаря оперативным, взвешенным и своевременным решениям Банка России", - говорят эксперты.
Они отмечают, что определенную роль сыграл и опыт предыдущих кризисов - кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также санкции против России в 2014 году. Поэтому ЦБ сразу, чтобы спасти банковскую систему, повысил ключевую ставку до 20% годовых, ввел валютные ограничения.
"В итоге оттока средств не произошло, что стало первой победой, паника прошла, а спрос на вклады повысился. Далее уже было проще реагировать на вызовы, так как первый вызов был встречен достойно", - заключили аналитики.
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