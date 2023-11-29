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ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита" - РИА Новости, 29.11.2023
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10:00 29.11.2023 (обновлено: 10:44 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/transportnaya_set-1912471776.html
ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита"
ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита" - РИА Новости, 29.11.2023
ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита"
ПАО "Вымпелком" провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта "Южный транзит", который предполагает обеспечение резервного доступа к... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:00
2023-11-29T10:44
вымпелком
интернет
россия
ближний восток
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта "Южный транзит", который предполагает обеспечение резервного доступа к международному сегменту сети Интернет, сообщает пресс-служба компании.Одна из основных целей данного проекта — обеспечить клиентам на юге России возможность пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам, на высокой скорости и с минимальными задержками."Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов билайна. &lt;…&gt; мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. &lt;…&gt;", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента компании по технике Валерия Шоржина.Линия ВОЛС доступна для использования по направлению межоператорского взаимодействия. В частности, организовано присоединение сетей на границе Россия-Грузия (Владикавказ-Верхний Ларс) и создан транзитный маршрут, который проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению и доходит до границы Турции со странами Ближнего Востока. В настоящий момент подписано соглашение с армянским телекоммуникационным оператором "Team Telecom Armenia" по использованию транзитного маршрута для оптимизации передачи данных между Европой и странами Ближнего Востока."Проект "Южный транзит" позволил нам выйти на новые актуальные рынки стран Ближнего Востока и Закавказья и обеспечить наших зарубежных партнеров в этом регионе новым альтернативным транзитным маршрутом в Европу. Мы видим постоянный рост потребностей в современных способах связи между деловыми центрами Ближнего Востока и Европы. В октябре 2023 сдан в коммерческую эксплуатацию первый транзитный канал емкостью 100 Гбит/с до Франкфурта.&lt;…&gt;", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу Сергея Быкова.
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вымпелком, интернет, россия, ближний восток, закавказье
ВымпелКом, Интернет, Россия, Ближний Восток, Закавказье

ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сетевое оборудование в серверной
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта "Южный транзит", который предполагает обеспечение резервного доступа к международному сегменту сети Интернет, сообщает пресс-служба компании.
Одна из основных целей данного проекта — обеспечить клиентам на юге России возможность пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам, на высокой скорости и с минимальными задержками.
"Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов билайна. <…> мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. <…>", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента компании по технике Валерия Шоржина.
Линия ВОЛС доступна для использования по направлению межоператорского взаимодействия. В частности, организовано присоединение сетей на границе Россия-Грузия (Владикавказ-Верхний Ларс) и создан транзитный маршрут, который проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению и доходит до границы Турции со странами Ближнего Востока. В настоящий момент подписано соглашение с армянским телекоммуникационным оператором "Team Telecom Armenia" по использованию транзитного маршрута для оптимизации передачи данных между Европой и странами Ближнего Востока.
"Проект "Южный транзит" позволил нам выйти на новые актуальные рынки стран Ближнего Востока и Закавказья и обеспечить наших зарубежных партнеров в этом регионе новым альтернативным транзитным маршрутом в Европу. Мы видим постоянный рост потребностей в современных способах связи между деловыми центрами Ближнего Востока и Европы. В октябре 2023 сдан в коммерческую эксплуатацию первый транзитный канал емкостью 100 Гбит/с до Франкфурта.<…>", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу Сергея Быкова.
 
ВымпелКомИнтернетРоссияБлижний ВостокЗакавказье
 
 
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