ПАО "Вымпелком" модернизировал транспортную сеть в рамках "Южного транзита"
Сетевое оборудование в серверной
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта "Южный транзит", который предполагает обеспечение резервного доступа к международному сегменту сети Интернет, сообщает пресс-служба компании.
Одна из основных целей данного проекта — обеспечить клиентам на юге России возможность пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам, на высокой скорости и с минимальными задержками.
"Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов билайна. <…> мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. <…>", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента компании по технике Валерия Шоржина.
Линия ВОЛС доступна для использования по направлению межоператорского взаимодействия. В частности, организовано присоединение сетей на границе Россия-Грузия (Владикавказ-Верхний Ларс) и создан транзитный маршрут, который проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению и доходит до границы Турции со странами Ближнего Востока. В настоящий момент подписано соглашение с армянским телекоммуникационным оператором "Team Telecom Armenia" по использованию транзитного маршрута для оптимизации передачи данных между Европой и странами Ближнего Востока.
"Проект "Южный транзит" позволил нам выйти на новые актуальные рынки стран Ближнего Востока и Закавказья и обеспечить наших зарубежных партнеров в этом регионе новым альтернативным транзитным маршрутом в Европу. Мы видим постоянный рост потребностей в современных способах связи между деловыми центрами Ближнего Востока и Европы. В октябре 2023 сдан в коммерческую эксплуатацию первый транзитный канал емкостью 100 Гбит/с до Франкфурта.<…>", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу Сергея Быкова.