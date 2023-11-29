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Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле
Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле - РИА Новости, 29.11.2023
Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле
Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:21
2023-11-29T13:21
2023-11-29T13:21
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Продолжим последовательно устранять существующие барьеры для взаимной торговли. Обеспечивать благоприятные условия доступа на рынки для наших компаний. Особое внимание уделим поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в производственных отраслях", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что интеграционные решения наполнены практическим содержанием, направлены, в том числе на достижение технологической независимости.
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912626086.html
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москва, минск, россия, михаил мишустин, экономика
Союзное государство, Москва, Минск, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле
Мишустин: Россия и Белоруссия продолжат устранять барьеры для взаимной торговли
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Продолжим последовательно устранять существующие барьеры для взаимной торговли. Обеспечивать благоприятные условия доступа на рынки для наших компаний. Особое внимание уделим поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в производственных отраслях", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Мишустин подчеркнул, что интеграционные решения наполнены практическим содержанием, направлены, в том числе на достижение технологической независимости.
Мишустин оценил интеграционное взаимодействие России и Белоруссии