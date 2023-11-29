https://ria.ru/20231129/torgovlya-1912628007.html

Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле

Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле - РИА Новости, 29.11.2023

Мишустин: Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле

Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:21

2023-11-29T13:21

2023-11-29T13:21

союзное государство

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минск

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Продолжим последовательно устранять существующие барьеры для взаимной торговли. Обеспечивать благоприятные условия доступа на рынки для наших компаний. Особое внимание уделим поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в производственных отраслях", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что интеграционные решения наполнены практическим содержанием, направлены, в том числе на достижение технологической независимости.

https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912626086.html

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