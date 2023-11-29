https://ria.ru/20231129/toplivo-1912756528.html

На российских заправках подорожало дизельное топливо

На российских заправках подорожало дизельное топливо - РИА Новости, 29.11.2023

На российских заправках подорожало дизельное топливо

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 20 по 27 ноября выросла на 0,28%, или на 18 копеек, до 64,26 рубля за литр, свидетельствуют... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:22

2023-11-29T20:22

2023-11-29T20:22

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 20 по 27 ноября выросла на 0,28%, или на 18 копеек, до 64,26 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,03%, или 2 копейки, до 64,08 рубля за литр. При этом средняя цена бензина с 20 по 27 ноября опустилась на 0,13%, до 54,64 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,18%, до 54,71 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,12%, или на 6 копеек, до 50,29 рубля; Аи-95 - на 0,16%, или на 9 копеек, до 54,9 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,03%, или на 2 копейки, до 68,16 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,33%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 36 субъектах России. Сильнее всего он подешевел в Красноярском крае - на 1,1%. При этом рост цен был зафиксирован в Астраханской, Владимирской и Тверской областях - на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно. Производство бензина в России за отчетный период выросло на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, до 886,4 тысячи тонн. Производство дизтоплива увеличилось на 3,4%, до 1,786 миллиона тонн. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго. Министерство оценивает ситуацию с оптовыми и розничными ценами на внутреннем рынке топлива как стабильную. "Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен предложением, общая его стабилизация - долгосрочная тенденция… Именно устойчивое снижение цен, формирование товарных запасов и насыщение внутреннего рынка позволило снять большую часть запретов на экспорт, введенных в сентябре", - сообщила пресс-служба ведомства. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, добавили в Минэнерго.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

https://ria.ru/20231129/toplivo-1912566645.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)