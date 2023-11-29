https://ria.ru/20231129/toplivo-1912566645.html
В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году
В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023
В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году
Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:48
2023-11-29T10:48
2023-11-29T10:48
экономика
россия
цены на нефть
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/02/1563090243_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0b66c88e2a3b46799f4eaac6228f4ceb.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. “Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся”, - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Также, по словам Сорокина, оптовые цены на топливо снизились более чем на 20% с конца сентября, "благодаря правительственным мерам по стабилизации внутреннего рынка". Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго. По оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года по 20 ноября оставил 106,31%.
https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html
https://ria.ru/20231124/banany-1911536695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/02/1563090243_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b957c6d1dd9fc99e4b299fc7b08f828f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году
Рост цен на топливо до конца года не превысит инфляцию, заявили в Минэнерго
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
«
“Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся”, - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.
В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба
Также, по словам Сорокина, оптовые цены на топливо снизились более чем на 20% с конца сентября, "благодаря правительственным мерам по стабилизации внутреннего рынка".
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго.
По оценке Росстата
, индекс потребительских цен с начала года по 20 ноября оставил 106,31%.
"Руспродсоюз" назвал причины подорожания бананов