https://ria.ru/20231129/toplivo-1912566645.html

В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году

В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023

В Минэнерго дали прогноз по динамике цен на топливо в 2023 году

Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:48

2023-11-29T10:48

2023-11-29T10:48

экономика

россия

цены на нефть

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. “Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся”, - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Также, по словам Сорокина, оптовые цены на топливо снизились более чем на 20% с конца сентября, "благодаря правительственным мерам по стабилизации внутреннего рынка". Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго. По оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года по 20 ноября оставил 106,31%.

https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html

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экономика, россия, цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)