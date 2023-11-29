https://ria.ru/20231129/terakt-1912611242.html
Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве
Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве
Планировавший подрыв цистерны в Москве мужчина заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину, соответствующее видео размещено в Telegram-канале... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:37
2023-11-29T12:37
2023-11-29T12:56
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Планировавший подрыв цистерны в Москве мужчина заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину, соответствующее видео размещено в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан и арестован мужчина, который по заданию от "неустановленного соучастника" планировал теракт - подорвать цистерну на железнодорожной станции."Совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав с ГСМ", - рассказал о своем задании фигурант на кадрах, опубликованных СК.По словам задержанного, сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, "но этого так и не произошло".
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Задержанный мужчина о попытке подрыва цистерны
Задержанный мужчина о попытке подрыва цистерны
2023-11-29T12:37
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происшествия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве
Планировавшему подрыв цистерны в Москве обещали переброску на Украину