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Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве

Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве - РИА Новости, 29.11.2023

Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве

Планировавший подрыв цистерны в Москве мужчина заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину, соответствующее видео размещено в Telegram-канале... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:37

2023-11-29T12:37

2023-11-29T12:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Планировавший подрыв цистерны в Москве мужчина заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину, соответствующее видео размещено в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан и арестован мужчина, который по заданию от "неустановленного соучастника" планировал теракт - подорвать цистерну на железнодорожной станции."Совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав с ГСМ", - рассказал о своем задании фигурант на кадрах, опубликованных СК.По словам задержанного, сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, "но этого так и не произошло".

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Задержанный мужчина о попытке подрыва цистерны Задержанный мужчина о попытке подрыва цистерны 2023-11-29T12:37 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия