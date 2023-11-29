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В Курске осудили женщину, укравшую собранные на нужды СВО деньги
В Курске осудили женщину, укравшую собранные на нужды СВО деньги - РИА Новости, 29.11.2023
В Курске осудили женщину, укравшую собранные на нужды СВО деньги
Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь, которая похитила более полутора миллионов рублей, собранных волонтёрами на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:45
2023-11-29T15:45
2023-11-29T15:45
курск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь, которая похитила более полутора миллионов рублей, собранных волонтёрами на нужды участников СВО, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд г. Курска приговорил к 5 годам лишения свободы Татьяну Кметь, похитившую у волонтерских движений "Полк Марго" и "СвоихНеБросаемКурск" более 1 млн 550 тысяч рублей. Деньги были собраны волонтерами на нужды военнослужащих – участников СВО", - сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. Суд выяснил, что Кметь предложила помощь организаторам добровольных движений, которые помогают военнослужащим и мирным жителям в зоне спецоперации. Она заверила волонтёров, что может помочь купить необходимые товары по низким ценам. Получив деньги на банковский счёт, женщина не предоставила товары, а потратила средства на свои нужды.
https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html
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курск, курская область
В Курске осудили женщину, укравшую собранные на нужды СВО деньги
В Курске осудили женщине, укравшей свыше 1,5 млн рублей, собранных на нужды СВО