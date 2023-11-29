https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html

СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией

СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией

Япония встревожена укреплением альянса России и Китая, о чем говорится в новом докладе по безопасности, что служит отражением одного из самых сильных страхов... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:19

2023-11-29T03:19

2023-11-29T03:19

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Япония встревожена укреплением альянса России и Китая, о чем говорится в новом докладе по безопасности, что служит отражением одного из самых сильных страхов Токио — военного союза Москвы и Пекина, говорится в статье South China Morning Post.Как отмечает издание, Национальный институт оборонных исследований (NIDS) — аналитический центр, связанный с министерством обороны Японии, — на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году, в котором утверждается, что соперничество между США и блоком "Китай — Россия" в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.Согласно отчету, "наибольшую тревогу" у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море, а также совместные маневры вокруг японских островов в начале года.По словам Гаррена Маллоя, профессора международных отношений в Университете Дайто Бунка, доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких так называемых "белых книг" и исследований, проводившихся в Японии за последние несколько лет.Как отметил профессор, Токио был "встревожен" укрепляющимся сотрудничеством и взаимодействием между вооруженными силами Китая и России в ходе учений недалеко от Японии, хотя это лишь часть "кошмарного сценария" для Страны восходящего солнца."Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является ее составляющей. Наихудшим сценарием стало бы укрепление этого альянса и вывод американских войск из Индо-Тихоокеанского региона", — добавил он.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912453059.html

https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909311665.html

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в мире, япония, россия, нато, китай, сша