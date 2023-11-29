Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html
СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией
СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией
Япония встревожена укреплением альянса России и Китая, о чем говорится в новом докладе по безопасности, что служит отражением одного из самых сильных страхов... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:19
2023-11-29T03:19
в мире
япония
россия
нато
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936555_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4e1ded512649e47825be2a0a290d313e.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Япония встревожена укреплением альянса России и Китая, о чем говорится в новом докладе по безопасности, что служит отражением одного из самых сильных страхов Токио — военного союза Москвы и Пекина, говорится в статье South China Morning Post.Как отмечает издание, Национальный институт оборонных исследований (NIDS) — аналитический центр, связанный с министерством обороны Японии, — на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году, в котором утверждается, что соперничество между США и блоком "Китай — Россия" в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.Согласно отчету, "наибольшую тревогу" у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море, а также совместные маневры вокруг японских островов в начале года.По словам Гаррена Маллоя, профессора международных отношений в Университете Дайто Бунка, доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких так называемых "белых книг" и исследований, проводившихся в Японии за последние несколько лет.Как отметил профессор, Токио был "встревожен" укрепляющимся сотрудничеством и взаимодействием между вооруженными силами Китая и России в ходе учений недалеко от Японии, хотя это лишь часть "кошмарного сценария" для Страны восходящего солнца."Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является ее составляющей. Наихудшим сценарием стало бы укрепление этого альянса и вывод американских войск из Индо-Тихоокеанского региона", — добавил он.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912453059.html
https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909311665.html
япония
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936555_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a782b35d314d2192a06a0efbd80ad8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, нато, китай, сша
В мире, Япония, Россия, НАТО, Китай, США
СМИ: в Японии испугались "кошмарного сценария", приготовленного Россией

SCMP: Япония встревожена укреплением альянса России и Китая

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Япония встревожена укреплением альянса России и Китая, о чем говорится в новом докладе по безопасности, что служит отражением одного из самых сильных страхов Токио — военного союза Москвы и Пекина, говорится в статье South China Morning Post.
Как отмечает издание, Национальный институт оборонных исследований (NIDS) — аналитический центр, связанный с министерством обороны Японии, — на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году, в котором утверждается, что соперничество между США и блоком "Китай — Россия" в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия
Вчера, 17:39
Согласно отчету, "наибольшую тревогу" у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море, а также совместные маневры вокруг японских островов в начале года.
По словам Гаррена Маллоя, профессора международных отношений в Университете Дайто Бунка, доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких так называемых "белых книг" и исследований, проводившихся в Японии за последние несколько лет.
Как отметил профессор, Токио был "встревожен" укрепляющимся сотрудничеством и взаимодействием между вооруженными силами Китая и России в ходе учений недалеко от Японии, хотя это лишь часть "кошмарного сценария" для Страны восходящего солнца.
"Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является ее составляющей. Наихудшим сценарием стало бы укрепление этого альянса и вывод американских войск из Индо-Тихоокеанского региона", — добавил он.
Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Эксперт назвал невозможным возобновление переговоров России и Японии
14 ноября, 11:07
 
В миреЯпонияРоссияНАТОКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала