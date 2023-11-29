https://ria.ru/20231129/stroymaterialy-1912670716.html

Новое здание для производства стройматериалов откроют в ТОР "Якутия"

Новое здание для производства стройматериалов откроют в ТОР "Якутия" - РИА Новости, 29.11.2023

Новое здание для производства стройматериалов откроют в ТОР "Якутия"

Новое здание для производства строительных материалов откроют на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:38

2023-11-29T15:38

2023-11-29T15:38

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Новое здание для производства строительных материалов откроют на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Год назад на инвестиционной площадке "Капитоновка" открыли производственное здание, где в 14 помещениях разместились субъекты малого предпринимательства. На площадке есть доступ к высокоскоростному интернету и общий конференц-зал для деловых мероприятий, встреч и презентаций. "Новое универсальное производственное здание (УПЗ) открывается в декабре на инвестиционной площадке "Капитоновка" ТОР "Якутия". Инфраструктура для резидентов территории опережающего развития позволит увеличить инвестиции и количество новых рабочих мест в Республике Саха. Всего за 5 лет благодаря льготным режимам в Якутии привлекли свыше 2 триллионов рублей инвестиций и трудоустроили более 9,1 тысячи человек", - отмечает пресс-служба. Как указали региональные власти, у здания уже имеются потенциальные арендаторы: ООО "Экосип" планирует наладить здесь производство СИП-панелей, ООО "Фасаддизайн" занимается производством металлокассет для вентилируемых фасадов из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата в рамках режима ТОР Якутия за 5 лет привлекла в свою экономику свыше 2 триллионов рублей инвестиций. Главным итогом стало создание новых рабочих мест. "Все проекты рассчитаны на появление более 11,8 тысячи рабочих мест, из которых 9,1 тысячи уже созданы", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что свыше 60 проектов с инвестициями на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей реализуются на двух территориях опережающего развития Якутии.

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912623063.html

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республика саха (якутия), россия