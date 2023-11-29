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Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 29.11.2023 (обновлено: 17:17 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html
Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии
Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии - РИА Новости, 29.11.2023
Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt."Столтенберг удивил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:21
2023-11-29T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt."Столтенберг удивил представителей СМИ, собравшихся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференцию. За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса он заявил, что Киев добился "великих побед" над Россией. Для репортеров это стало новостью", — говорится в публикации.Когда же один из журналистов напомнил генсеку слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, тот ушел от ответа, отмечает автор статьи."Киев первоначально развязал конфликт против Восточной Украины в 2014 году с помощью Соединенных Штатов и их союзников, предоставив Вашингтону возможность консолидировать разваливающееся НАТО", — пишет он.В результате альянс стал обменивать оружие на жизни украинцев, это свидетельство того, что конфликт оказался "удобной войной" для коллективного Запада, заключается в статье.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231129/putin-1912574742.html
https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии

Junge Welt: слова Столтенберга о победах ВСУ удивили журналистов в Брюсселе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt.

"Столтенберг удивил представителей СМИ, собравшихся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференцию. За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса он заявил, что Киев добился "великих побед" над Россией. Для репортеров это стало новостью", — говорится в публикации.
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Когда же один из журналистов напомнил генсеку слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, тот ушел от ответа, отмечает автор статьи.
"Киев первоначально развязал конфликт против Восточной Украины в 2014 году с помощью Соединенных Штатов и их союзников, предоставив Вашингтону возможность консолидировать разваливающееся НАТО", — пишет он.
В результате альянс стал обменивать оружие на жизни украинцев, это свидетельство того, что конфликт оказался "удобной войной" для коллективного Запада, заключается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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