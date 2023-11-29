Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии
Junge Welt: слова Столтенберга о победах ВСУ удивили журналистов в Брюсселе
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt.
"Столтенберг удивил представителей СМИ, собравшихся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференцию. За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса он заявил, что Киев добился "великих побед" над Россией. Для репортеров это стало новостью", — говорится в публикации.
"Столтенберг удивил представителей СМИ, собравшихся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференцию. За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса он заявил, что Киев добился "великих побед" над Россией. Для репортеров это стало новостью", — говорится в публикации.
Когда же один из журналистов напомнил генсеку слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, тот ушел от ответа, отмечает автор статьи.
"Киев первоначально развязал конфликт против Восточной Украины в 2014 году с помощью Соединенных Штатов и их союзников, предоставив Вашингтону возможность консолидировать разваливающееся НАТО", — пишет он.
В результате альянс стал обменивать оружие на жизни украинцев, это свидетельство того, что конфликт оказался "удобной войной" для коллективного Запада, заключается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.