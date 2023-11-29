https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html

Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии

Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии - РИА Новости, 29.11.2023

Слова Столтенберга о "великих победах" над Россией вызвали шок в Германии

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt."Столтенберг удивил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:21

2023-11-29T12:21

2023-11-29T17:17

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о превосходстве Украины над Россией вызвало недоумение у журналистов в Брюсселе, пишет Junge Welt."Столтенберг удивил представителей СМИ, собравшихся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференцию. За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран альянса он заявил, что Киев добился "великих побед" над Россией. Для репортеров это стало новостью", — говорится в публикации.Когда же один из журналистов напомнил генсеку слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, тот ушел от ответа, отмечает автор статьи."Киев первоначально развязал конфликт против Восточной Украины в 2014 году с помощью Соединенных Штатов и их союзников, предоставив Вашингтону возможность консолидировать разваливающееся НАТО", — пишет он.В результате альянс стал обменивать оружие на жизни украинцев, это свидетельство того, что конфликт оказался "удобной войной" для коллективного Запада, заключается в статье.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231129/putin-1912574742.html

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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз