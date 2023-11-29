https://ria.ru/20231129/starenie-1912481191.html

"Правда тела". От чего зависит скорость старения

"Правда тела". От чего зависит скорость старения - РИА Новости, 29.11.2023

"Правда тела". От чего зависит скорость старения

Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.

2023-11-29T12:00

2023-11-29T12:00

2023-11-29T12:00

правда тела

здоровый образ жизни (зож)

молодость

старость

долголетие

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"Правда тела". От чего зависит скорость старения Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений. audio/mpeg

"Правда тела". От чего зависит скорость старения Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений. audio/mpeg

Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".3:10 почему 60 лет – это новые 505:40 биологические калькуляторы7:30 молодые стали стареть быстрее9:20 ожирение, ускоряющее старость12:00 мифы о кавказском долголетии15:00 что такое "неуспешное долголетие"16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь18:20 зовем гостей и находим хобби20:14 какой характер продлевает жизнь22:20 откуда берутся возрастные болезни23:30 механизмы старения25:40 сокращаем калории – живем дольшеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровый образ жизни (зож), молодость, старость, долголетие, аудио