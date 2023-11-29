Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". От чего зависит скорость старения - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/starenie-1912481191.html
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
"Правда тела". От чего зависит скорость старения - РИА Новости, 29.11.2023
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
2023-11-29T12:00
2023-11-29T12:00
правда тела
здоровый образ жизни (зож)
молодость
старость
долголетие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912480730_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a417c9ba240c350ab565328811cf6617.png
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
audio/mpeg
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".3:10 почему 60 лет – это новые 505:40 биологические калькуляторы7:30 молодые стали стареть быстрее9:20 ожирение, ускоряющее старость12:00 мифы о кавказском долголетии15:00 что такое "неуспешное долголетие"16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь18:20 зовем гостей и находим хобби20:14 какой характер продлевает жизнь22:20 откуда берутся возрастные болезни23:30 механизмы старения25:40 сокращаем калории – живем дольшеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912480730_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_71b4236ee5a1cd764b18634f94859675.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровый образ жизни (зож), молодость, старость, долголетие, аудио
Правда тела, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), молодость, Старость, долголетие
Правда тела

"Правда тела". От чего зависит скорость старения

Правда тела
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".
3:10 почему 60 лет – это новые 50
5:40 биологические калькуляторы
7:30 молодые стали стареть быстрее
9:20 ожирение, ускоряющее старость
12:00 мифы о кавказском долголетии
15:00 что такое "неуспешное долголетие"
16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь
18:20 зовем гостей и находим хобби
20:14 какой характер продлевает жизнь
22:20 откуда берутся возрастные болезни
23:30 механизмы старения
25:40 сокращаем калории – живем дольше
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)молодостьСтаростьдолголетие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала