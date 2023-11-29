https://ria.ru/20231129/starenie-1912481191.html
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
"Правда тела". От чего зависит скорость старения - РИА Новости, 29.11.2023
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
2023-11-29T12:00
2023-11-29T12:00
2023-11-29T12:00
правда тела
здоровый образ жизни (зож)
молодость
старость
долголетие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912480730_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a417c9ba240c350ab565328811cf6617.png
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
audio/mpeg
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение – опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".3:10 почему 60 лет – это новые 505:40 биологические калькуляторы7:30 молодые стали стареть быстрее9:20 ожирение, ускоряющее старость12:00 мифы о кавказском долголетии15:00 что такое "неуспешное долголетие"16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь18:20 зовем гостей и находим хобби20:14 какой характер продлевает жизнь22:20 откуда берутся возрастные болезни23:30 механизмы старения25:40 сокращаем калории – живем дольшеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912480730_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_71b4236ee5a1cd764b18634f94859675.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровый образ жизни (зож), молодость, старость, долголетие, аудио
Правда тела, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), молодость, Старость, долголетие
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".
3:10 почему 60 лет – это новые 50
5:40 биологические калькуляторы
7:30 молодые стали стареть быстрее
9:20 ожирение, ускоряющее старость
12:00 мифы о кавказском долголетии
15:00 что такое "неуспешное долголетие"
16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь
18:20 зовем гостей и находим хобби
20:14 какой характер продлевает жизнь
22:20 откуда берутся возрастные болезни
25:40 сокращаем калории – живем дольше
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru