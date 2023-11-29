https://ria.ru/20231129/ssha-1912515778.html
Дипломат отметил деструктивность роли США в эскалации конфликта в Израиле
Дипломат отметил деструктивность роли США в эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 29.11.2023
Дипломат отметил деструктивность роли США в эскалации конфликта в Израиле
Политика США по отношению к Израилю сыграла деструктивную роль в эскалации палестино-израильского конфликта, заявил заместитель постоянного представителя России РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:27
2023-11-29T01:27
2023-11-29T01:35
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Политика США по отношению к Израилю сыграла деструктивную роль в эскалации палестино-израильского конфликта, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков. "Деструктивную роль в нынешней эскалации сыграла и политика США, которые долгое время старательно закрывали глаза на продолжающееся строительство израильских поселений на оккупированных территориях", - сказал он на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Чумаков добавил, что США также признали израильский суверенитет на оккупированным Голанскими высотами. "В результате мы имеем беспрецедентный по масштабу конфликт, который несет в себе риски расползания на весь регион Ближнего Востока", - отметил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль, россия, сша, владимир путин, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Дипломат отметил деструктивность роли США в эскалации конфликта в Израиле
Дипломат Чумаков: США сыграли деструктивную роль в эскалации конфликта в Израиле
ООН, 29 ноя - РИА Новости. Политика США по отношению к Израилю сыграла деструктивную роль в эскалации палестино-израильского конфликта, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.
«
"Деструктивную роль в нынешней эскалации сыграла и политика США, которые долгое время старательно закрывали глаза на продолжающееся строительство израильских поселений на оккупированных территориях", - сказал он на пленарном заседании Генассамблеи ООН.
Чумаков добавил, что США также признали израильский суверенитет на оккупированным Голанскими высотами
.
"В результате мы имеем беспрецедентный по масштабу конфликт, который несет в себе риски расползания на весь регион Ближнего Востока", - отметил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
ХАМАС пригласило Маска посетить Газу
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
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