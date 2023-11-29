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Спикер Рады анонсировал первый визит в США
Спикер Рады анонсировал первый визит в США - РИА Новости, 29.11.2023
Спикер Рады анонсировал первый визит в США
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью газете Politico, что в ближайшие дни впервые посетит США, где обсудит с американскими... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T02:10
2023-11-29T02:10
2023-11-29T02:10
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руслан стефанчук
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верховная рада украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью газете Politico, что в ближайшие дни впервые посетит США, где обсудит с американскими законодателями "поддержку Украины". В понедельник лидера демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что сенат 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности". "Стефанчук заявил, что через пару дней он впервые отправится в США, где встретится с американскими законодателями, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США", - говорится в сообщении издания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Украина, США, Россия, Руслан Стефанчук, Сергей Лавров, Чак Шумер, Politico, Верховная Рада Украины, НАТО, В мире
Спикер Рады анонсировал первый визит в США
Спикер Рады Стефанчук заявил о первом визите в США для обсуждения помощи Киеву