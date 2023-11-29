https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912763856.html

Кадыров назвал дату окончания СВО

Кадыров назвал дату окончания СВО - РИА Новости, 29.11.2023

Кадыров назвал дату окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в СВО, а после освобождения нескольких городов украинским РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:14

2023-11-29T21:14

2023-11-29T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в СВО, а после освобождения нескольких городов украинским властям будет позволено подписать бумаги о капитуляции. "Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", - написал Кадыров.Пусть и не гигантскими, но уверенными шагами Россия продвигается вперед, отметил глава региона, и говорить о переговорах с Украиной нет никакого смысла. "Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении", - добавил он.

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

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в мире, россия, украина, рамзан кадыров