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Кадыров назвал дату окончания СВО - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912763856.html
Кадыров назвал дату окончания СВО
Кадыров назвал дату окончания СВО - РИА Новости, 29.11.2023
Кадыров назвал дату окончания СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в СВО, а после освобождения нескольких городов украинским РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:14
2023-11-29T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в СВО, а после освобождения нескольких городов украинским властям будет позволено подписать бумаги о капитуляции. "Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", - написал Кадыров.Пусть и не гигантскими, но уверенными шагами Россия продвигается вперед, отметил глава региона, и говорить о переговорах с Украиной нет никакого смысла. "Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении", - добавил он.
https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html
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в мире, россия, украина, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал дату окончания СВО

Кадыров: РФ в 2024 году победит в спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в СВО, а после освобождения нескольких городов украинским властям будет позволено подписать бумаги о капитуляции.
«
"Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", - написал Кадыров.
Пусть и не гигантскими, но уверенными шагами Россия продвигается вперед, отметил глава региона, и говорить о переговорах с Украиной нет никакого смысла.
"Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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