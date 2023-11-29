https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912739209.html
Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ
Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:05
2023-11-29T19:05
2023-11-29T23:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
валерий залужный
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск "Днепр". "Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля "Тигр". Предназначен для проведения звуковещания, радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника",— сказал он.По словам собеседника агентства, "Тигры" выдвигаются на передовую, включают "Языковед" и осуществляют в красной зоне украинских войск вещание с призывами сдаться в плен. "Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого и левого берега Днепра", — отметил командир.Как рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк , окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии. "22-го (ноября. — Прим. ред.) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских. — Прим. ред.) штурмовиков, решил сдаться", — поделился он. Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных вырос. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима. "И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть", — подчеркнул оператор спецкомплекса. Бойцы группировки войск "Днепр" неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.Как писал журнал Military Watch, в ВСУ стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте. По данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.В начале ноября украинский главком Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на передовой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом он отметил, что в соответствии с натовскими учебниками ВСУ должно было хватить четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
https://ria.ru/20231128/vsu-1912311116.html
https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Украина
Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ
ВС России применили против ВСУ комплекс "Языковед" на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск "Днепр".
"Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля "Тигр". Предназначен для проведения звуковещания, радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника",— сказал он.
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По словам собеседника агентства, "Тигры" выдвигаются на передовую, включают "Языковед" и осуществляют в красной зоне украинских войск вещание с призывами сдаться в плен.
"Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого и левого берега Днепра", — отметил командир.
Как рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк , окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии.
"22-го (ноября. — Прим. ред.) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских. — Прим. ред.) штурмовиков, решил сдаться", — поделился он.
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных вырос. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима.
"И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть", — подчеркнул оператор спецкомплекса.
Бойцы группировки войск "Днепр" неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.
Как писал журнал Military Watch, в ВСУ стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте. По данным Генпрокуратуры Украины
, всего за девять месяцев этого года из армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.
В начале ноября украинский главком Валерий Залужный
признал тупиковую ситуацию на передовой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом он отметил, что в соответствии с натовскими учебниками ВСУ должно было хватить четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.
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