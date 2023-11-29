https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912739209.html

Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ

Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ

Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:05

2023-11-29T19:05

2023-11-29T23:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

валерий залужный

украина

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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск "Днепр". "Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля "Тигр". Предназначен для проведения звуковещания, радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника",— сказал он.По словам собеседника агентства, "Тигры" выдвигаются на передовую, включают "Языковед" и осуществляют в красной зоне украинских войск вещание с призывами сдаться в плен. "Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого и левого берега Днепра", — отметил командир.Как рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк , окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии. "22-го (ноября. — Прим. ред.) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских. — Прим. ред.) штурмовиков, решил сдаться", — поделился он. Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных вырос. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима. "И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть", — подчеркнул оператор спецкомплекса. Бойцы группировки войск "Днепр" неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.Как писал журнал Military Watch, в ВСУ стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте. По данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.В начале ноября украинский главком Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на передовой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом он отметил, что в соответствии с натовскими учебниками ВСУ должно было хватить четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

https://ria.ru/20231128/vsu-1912311116.html

https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html

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безопасность, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина